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Washington'da Afganistan paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 09:02 | Son Güncelleme

Afganistan'ın Washington Büyükelçisi Hamdullah Mohib: - "Afgan hükümeti, ABD ile Türkiye gibi diğer müttefik ülkelerin de desteğiyle güvenlik eksenli sorunları aşabileceğini gösterdi"

WASHINGTON (AA) - Afganistan'ın Washington Büyükelçisi Hamdullah Mohib, ABD ve Türkiye gibi müttefiklerin de desteğiyle ülkedeki sorunları aşabileceklerine duyduğu inancı dile getirdi.

Washington'daki Bahçeşehir University International'a (BAU) bağlı Küresel Politika Enstitüsünde (GPI) "Afganistan'ın Geleceği" konulu panel düzenlendi.

GPI Başkanı Paolo von Schirach'ın moderatörlüğünü yaptığı panele Afganistan'ın ABD Büyükelçisi Mohib ile Washington Post gazetesi Editörü Richard Leiby konuşmacı olarak katıldı.

Mohib, panelde yaptığı konuşmada, "Taliban'ın son dönemde artan etkinliğine karşı iyi iş çıkaran Afgan hükümeti, ABD ile Türkiye gibi diğer müttefik ülkelerin de desteğiyle güvenlik eksenli sorunları aşabileceğini gösterdi." ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın sadece güvenlik alanında değil, tüm toplumsal alanlarda yapılanma sürecinden geçtiğini kaydeden Mohib, sağlık sistemi, altyapı yatırımları ve eğitim gibi başlıklara büyük önem verildiğini vurguladı.

Afgan halkının direniş ruhuna sahip olduğunu ve ülkesinin bağımsızlık ve güvenliği için çaba göstermeye devam edeceğini ifade eden Afgan Büyükelçi, verdikleri mücadeleyi kazanacaklarına inandığının altını çizdi.

Leiby de ABD'nin Afganistan'a özellikle askeri anlamda önemli destek verdiğini ancak ABD kamuoyunda bu konunun çok önemsenmediğini anlattı.

Leiby, birçok Amerikalının Afganistan'daki terörle mücadele sürecini "pahalı bir iş" olarak gördüğünü de dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Afganistan Bahçeşehir Üniversitesi BAU International University

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