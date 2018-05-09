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Washington'da "Hacı Ali" belgeseli gösterildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 06:20 | Son Güncelleme

ABD Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen etkinlikte gösterilen belgesel ve yapılan sunumlar, 19. yüzyılda ABD'ye yerleşen ilk Türk olarak da anılan "Hacı Ali" hakkındaki bilinmeyenleri ortaya koydu

WASHINGTON (AA) - 19. yüzyılda ABD'ye giderek Arizona eyaletine yerleşen Osmanlı vatandaşı Hacı Ali (Hi Jolly) için başkent Washington'da düzenlenen etkinlik, tarih meraklıları tarafından ilgiyle takip edildi.

ABD Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından organize edilen ve Smithsonian Amerikan Tarihi Ulusal Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da katıldı.

Etkinlikte "Hi Jolly" adlı belgeselin gösterimi yapıldı ve daha sonra Dr. Işıl Acehan, son dönem ABD-Osmanlı ilişkileri üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Belgeselin yönetmeni Mert Türkoğlu ile yapımcısı Emre Oskay da belgeselin hikayesini katılımcılara aktardı.

22 yaşındayken 1857 yılında ABD'de Arizona eyaletine yerleşen Hacı Ali'nin ABD ordusunda 30 yıl boyunca devecibaşı olarak görev yaptığı anlatılan belgesel, tarih meraklıları tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.

ABD'nin özellikle güney eyaletlerdeki çöl iklimi koşullarında kullandığı develerle ün salan Hacı Ali'nin Amerikan tarihinde "Hi Jolly" olarak nasıl yer ettiği de detaylarıyla izleyicilere aktarıldı.

ABD YEE Müdürü Halid Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk-Amerikan ilişkilerine katkı sağlayabilecek ve Türk tarihinin bilinmeyen noktalarına ışık tutabilecek bu tür etkinlikleri bundan sonra da sürdüreceklerini ifade etti.

1902 yılında Arizona'da hayatını kaybeden Hacı Ali, burada kendi adına yaptırılan kabri başında anılıyor ve her yıl ocak ayında düzenlenen "Hi Jolly Festivali" ile hatırlanıyor.

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ABD ABD Yunus Emre Enstitüsü Hacı Ali

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