Washington'da İslam-demokrasi ilişkisi tartışıldı

WASHINGTON (AA) - ABD'de düzenlenen "Otoriteryanizm ve Demokratik Gerileme" başlıklı konferansta konuşmacılar, İslam dünyasındaki tüm sorunlara rağmen Müslüman toplumların önemli bir demokrasi deneyimine sahip olduğu konusunda birleşti.

Washington merkezli düşünce kuruluşu İslam ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi (CSID) tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen yıllık konferansa çok sayıda akademisyen ve düşünce kuruluşu temsilcisi katıldı.

İslam dünyasındaki sorunlar ve çözüm önerilerinin kapsamlı ele alınması amacıyla bu yıllık konferansları düzenlediklerini anlatan CSID Başkanı Rıdvan Masmoudi, bu seneki etkinliğin de dünyadaki genel siyasi gidişat ekseninde bir genel değerlendirme mahiyetinde olduğunu belirtti.

- 15 Temmuz süreci ve sonrası

Toplam 6 oturumun gerçekleştirildiği konferansın Türkiye bölümüne video konferans yoluyla bağlanan AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Harun Armağan, Türkiye'de son birkaç yılda yaşanan süreçleri demokrasi süzgecinde değerlendirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden itibaren yaşanan süreçte Türkiye'nin verdiği mücadeleyi anlatan Armağan, özellikle Batılı ülkelerin Türkiye'deki yargı süreçleri ve medya bağımsızlığı konularındaki eleştirilerinin haksız olduğunu dile getirdi.