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Washington'da İslam-demokrasi ilişkisi tartışıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 06:54 | Son Güncelleme

ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen CSID 19. Yıllık Konferansı'nda konuşmacılar, İslam ile demokrasinin bir arada var olabileceği vurgusunu yaptı - AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Armağan: - "Demokrasi ile İslam birlikte işleyebilir; biz Türkiye'de bunun çok önemli bir örneğini hem de büyük mücadeleler sonucunda gösterdik"

WASHINGTON (AA) - ABD'de düzenlenen "Otoriteryanizm ve Demokratik Gerileme" başlıklı konferansta konuşmacılar, İslam dünyasındaki tüm sorunlara rağmen Müslüman toplumların önemli bir demokrasi deneyimine sahip olduğu konusunda birleşti.

Washington merkezli düşünce kuruluşu İslam ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi (CSID) tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen yıllık konferansa çok sayıda akademisyen ve düşünce kuruluşu temsilcisi katıldı.

İslam dünyasındaki sorunlar ve çözüm önerilerinin kapsamlı ele alınması amacıyla bu yıllık konferansları düzenlediklerini anlatan CSID Başkanı Rıdvan Masmoudi, bu seneki etkinliğin de dünyadaki genel siyasi gidişat ekseninde bir genel değerlendirme mahiyetinde olduğunu belirtti.

- 15 Temmuz süreci ve sonrası

Toplam 6 oturumun gerçekleştirildiği konferansın Türkiye bölümüne video konferans yoluyla bağlanan AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Harun Armağan, Türkiye'de son birkaç yılda yaşanan süreçleri demokrasi süzgecinde değerlendirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden itibaren yaşanan süreçte Türkiye'nin verdiği mücadeleyi anlatan Armağan, özellikle Batılı ülkelerin Türkiye'deki yargı süreçleri ve medya bağımsızlığı konularındaki eleştirilerinin haksız olduğunu dile getirdi.

Armağan ayrıca, "Demokrasi ile İslam birlikte işleyebilir; biz Türkiye'de bunun çok önemli bir örneğini hem de büyük mücadeleler sonucunda gösterdik." değerlendirmesini yaptı.

- Tunus ve Mısır deneyimleri

Konferansın Mısır'la ilgili bölümünde ise konuşmacılar, Abdulfettah es-Sisi dönemindeki gelişmeleri geniş bir perspektifte ele alarak ülkedeki demokratik gerilemeye dikkati çektiler.

Tunus'taki demokrasi deneyimiyle ilgili analizler yapan Tunus Parlamentosu Milletvekili Oussama Sghaier de Arap Baharı'ndan sonraki süreçte ülkesindeki deneyimin görece başarılı bir süreçten geçtiğini ancak önlerinde çözülmesi gereken halen çok sorun olduğunu ifade etti.

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ABD CSID demokrasi İslam İslam-demokrasi ilişkisi

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