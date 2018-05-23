WASHINGTON (AA) - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisi (SETA DC) Direktörü Kadir Üstün, "Gelecekte ABD, tarafsız bir ara bulucu ya da barış yapıcı rol iddia edemeyecek, bütünüyle İsrail'in tarafında bir aktör olarak görülecektir." dedi. ABD'nin başkenti Washington'da SETA DC tarafından düzenlenen "ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşımasının Sonuçları" başlıklı panele Mortons Group Başkanı Geoffrey Aronson, Ortadoğu Barışı Vakfı Başkanı Lara Friedman, Washington Enstitüsü Kıdemli Uzmanı Ghaith al-Omari ve SETA DC Direktörü Kadir Üstün konuşmacı olarak katıldı. Panelin oturum başkanlığını ise SETA DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat yaptı. Ortadoğu'da özellikle ABD-İran kapışması nedeniyle son derece dinamik bir dönemden geçildiğine işaret eden Üstün, ABD'nin adımının bölgedeki istikrarsızlığa katkıda bulunacağını söyledi. Üstün, "İran karşıtı koalisyonun dışında kalan mesela Türkiye gibi ülkeler, Kudüs kararına karşı daha ciddi şekilde endişelerini dile getirmenin yollarını arıyor." değerlendirmesini yaptı.

- "Filistin, Türkiye için her zaman önemliydi" Filistin meselesinin Türkiye için her zaman çok önemli olduğunu vurgulayan Üstün, "Türkiye-İsrail ilişkilerine bakın, bu ilişkilerin Filistin meselesindeki duruma göre şekillendiğini görürsünüz. Gelecekte ABD, tarafsız bir arabulucu ya da barış yapıcı bir rol iddia edemeyecek, bütünüyle İsrail'in tarafında bir aktör olarak görülecektir." diye konuştu. ABD'nin elçilik adımının kısa ve orta vadede birçok yeni gelişmeye kapı aralayacağını kaydeden Geoffrey Aronson ise Balfour Deklarasyonu'ndan sonra İsrail'e verilmiş en büyük desteklerden birinin, Donald Trump yönetiminin elçilik adımı olduğunu belirtti. - "Oslo süreci sona erdi" Lara Friedman da ABD'nin Ortadoğu ile ilgili eylemleri kadar söylemlerinin de daha yakından takip edilmesi gerektiğini anlattı. Trump'ın bazı konularda vaatlerini yerine getirmeye önem verdiğini söyleyen Friedman, "Oslo sürecinin sona erdiğini gösteren daha güçlü bir sinyal olamazdı. Elçilik adımı bunu ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.