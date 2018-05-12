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Washington'da "Sultan Bestekarlar" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 09:50 | Son Güncelleme

Washington'da "Sultan Bestekarlar" konseri

WASHINGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Washington Şubesi tarafından organize edilen "Sultan Bestekarlar" konseri, sanatseverler tarafından beğeniyle karşılandı.

Konser kapsamındaki eserler, orkestra şefi ve besteci Musa Göçmen öncülüğünde, Ermeni asıllı ud sanatçısı Ara Dinkjian eşliğinde ve diğer 9 Amerikalı sanatçının katılımıyla icra edildi.

Sultan 4. Murad'dan Abdulaziz'e, 2. Mahmud'dan 3. Selim'e notalara hayat veren sultanların bestelerinin seslendirildiği konser, sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Programın ardından AA muhabirine açıklamalar yapan YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türk kültür ve tarihinin değerli unsurlarını yansıtan bu tür programları ABD'nin başka yerlerinde de yapmak istediklerini dile getirdi.

Ateş, "Ülkeler arasında siyasi gerilimler her zaman olabilir ancak insandan insana ilişkiler önemlidir. Bu bakımdan kültür ve sanat faaliyetleri, milletleri birbirine bağlayan ortak insani değerleri ortaya çıkartır. Sultan Bestekarlar'ı bunun için Amerika'ya taşımak istedik." dedi.

Osmanlı padişahlarının sadece devlet adamı ve asker olmadıklarını, birçoğunun kendi bestelerini yapacak düzeyde müzik ve kültür-sanat ile iç içe olduğuna işaret eden Ateş, Türk-Osmanlı tarihinin tüm dünyaya aktarılabilecek sayısız değerleri barındırdığını kaydetti.

- Türkiye'yi temsil eden kurumların önemi

15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminden sonra özellikle ABD gibi yerlerde Türkiye'yi temsil eden kurumların bu tür etkinliklerinin daha da önem kazandığına değinen Ateş, "Türkiye büyük bir devlettir ve bu tür faaliyetleri her zaman yapmaya muktedirdir." ifadesini kullandı.

Ateş, YEE'nin Washington şubesi henüz yeni olmasına rağmen bir yıllık süre içinde yaptığı organizasyonlarda Amerikalılardan yoğun ilgi gördüğünü vurgulayarak, "Biz çalıştıkça ve kendimizi anlattıkça uluslararası mecrada olumsuz bazı kesimlerin ve aleyhimizde yazan medyanın pek bir etkisi olmayacaktır." diye konuştu.

YEE olarak 2018 yılı içinde şu ana kadar 600 civarında faaliyet yaptıklarını ve yıl sonuna kadar binden fazla çalışmaya imza atmayı hedeflediklerini dile getiren Ateş, "Anadolu Ajansı da Türkiye imajı ve algısı noktasında olağanüstü bir gayret gösteriyor." dedi.

Ateş ayrıca, Washington merkezli olarak New York ve Houston gibi şehirlerde de YEE şubelerinin açılması konusunda çalışmalar yürüttükleri bilgisini paylaştı.

Etkinliğe Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda dinleyici katıldı.

- İlk konser İstanbul'da yapıldı

Musa Göçmen'in yönettiği ve mart ayında İstanbul'da yapılan ilk konserde ABD, Arnavutluk, Brezilya, Arjantin, Polonya, Yunanistan, Romanya, İngiltere, İsrail ve Ermenistan'dan toplam 10 müzisyen yer almıştı. Konsere katılan sanatçılar, sultanların bestelerinin yanı sıra kendi ülkelerinden de şarkılar icra etmişti.

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