Ateş, "Ülkeler arasında siyasi gerilimler her zaman olabilir ancak insandan insana ilişkiler önemlidir. Bu bakımdan kültür ve sanat faaliyetleri, milletleri birbirine bağlayan ortak insani değerleri ortaya çıkartır. Sultan Bestekarlar'ı bunun için Amerika'ya taşımak istedik." dedi.

Programın ardından AA muhabirine açıklamalar yapan YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türk kültür ve tarihinin değerli unsurlarını yansıtan bu tür programları ABD'nin başka yerlerinde de yapmak istediklerini dile getirdi.

Konser kapsamındaki eserler, orkestra şefi ve besteci Musa Göçmen öncülüğünde, Ermeni asıllı ud sanatçısı Ara Dinkjian eşliğinde ve diğer 9 Amerikalı sanatçının katılımıyla icra edildi.

Osmanlı padişahlarının sadece devlet adamı ve asker olmadıklarını, birçoğunun kendi bestelerini yapacak düzeyde müzik ve kültür-sanat ile iç içe olduğuna işaret eden Ateş, Türk-Osmanlı tarihinin tüm dünyaya aktarılabilecek sayısız değerleri barındırdığını kaydetti.

- Türkiye'yi temsil eden kurumların önemi

15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminden sonra özellikle ABD gibi yerlerde Türkiye'yi temsil eden kurumların bu tür etkinliklerinin daha da önem kazandığına değinen Ateş, "Türkiye büyük bir devlettir ve bu tür faaliyetleri her zaman yapmaya muktedirdir." ifadesini kullandı.

Ateş, YEE'nin Washington şubesi henüz yeni olmasına rağmen bir yıllık süre içinde yaptığı organizasyonlarda Amerikalılardan yoğun ilgi gördüğünü vurgulayarak, "Biz çalıştıkça ve kendimizi anlattıkça uluslararası mecrada olumsuz bazı kesimlerin ve aleyhimizde yazan medyanın pek bir etkisi olmayacaktır." diye konuştu.

YEE olarak 2018 yılı içinde şu ana kadar 600 civarında faaliyet yaptıklarını ve yıl sonuna kadar binden fazla çalışmaya imza atmayı hedeflediklerini dile getiren Ateş, "Anadolu Ajansı da Türkiye imajı ve algısı noktasında olağanüstü bir gayret gösteriyor." dedi.