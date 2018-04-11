WASHINGTON (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının "2018 Troya Yılı" faaliyetleri kapsamında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde düzenlenen "Türkler ve Troya" başlıklı panel büyük ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Müşavirliği ve Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) iş birliğiyle gerçekleştirilen programa, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Truva Kazı Alanı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan konuşmacı olarak katıldı.

Etkinliğin başında hem program hem de 2018 Troya Yılı hakkında kısa bilgiler veren Washington Kültür ve Tanıtma Müşaviri Sedat Gönüllüoğlu, panele emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra TASC kurucu başkanlarından Günay Evinch, programın önemine ve yeni çalışmalarına ilişkin bilgiler aktardı.

- "Troya değerli bir hazine"

Ardından yaptığı sunumda antik kentin tarihiyle ilgili kapsamlı bilgiler veren Aslan, kurulma aşamasında olan Troya Müzesi'ne de değindi. Antik kentin tarihsel gelişimini ve yapılan arkeolojik çalışmaları slayt ve fotoğraflar eşliğinde anlatan Aslan, Troya'nın çok değerli bir hazine olduğunu vurguladı.