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Washington'da "Türkler ve Troya Paneli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 05:40 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde düzenlenen panelde Truva Kazı Alanı Başkanı Prof. Dr. Aslan, antik kentin tarihi gelişimi ve arkeolojik çalışmaları anlattı

WASHINGTON (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının "2018 Troya Yılı" faaliyetleri kapsamında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde düzenlenen "Türkler ve Troya" başlıklı panel büyük ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Müşavirliği ve Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) iş birliğiyle gerçekleştirilen programa, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Truva Kazı Alanı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan konuşmacı olarak katıldı.

Etkinliğin başında hem program hem de 2018 Troya Yılı hakkında kısa bilgiler veren Washington Kültür ve Tanıtma Müşaviri Sedat Gönüllüoğlu, panele emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra TASC kurucu başkanlarından Günay Evinch, programın önemine ve yeni çalışmalarına ilişkin bilgiler aktardı.

- "Troya değerli bir hazine"

Ardından yaptığı sunumda antik kentin tarihiyle ilgili kapsamlı bilgiler veren Aslan, kurulma aşamasında olan Troya Müzesi'ne de değindi. Antik kentin tarihsel gelişimini ve yapılan arkeolojik çalışmaları slayt ve fotoğraflar eşliğinde anlatan Aslan, Troya'nın çok değerli bir hazine olduğunu vurguladı.

Tarih boyunca yapılan kazı çalışmalarından da bahseden Aslan'ın, özellikle Fatih Sultan Mehmet dönemine ait kazılardan örnekler vermesi izleyicilerin ilgisini çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2018'i "Troya Yılı" ilan etmesinin ardından Türkiye'de olduğu kadar dünyanın dört bir yanında etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Aslan, ABD'den önce Kanada'da 2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında Ottawa, Toronto ve St. John's kentlerinde konferanslar vererek çalışmalarını anlatmıştı.

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"2018 Troya Yılı" ABD Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği

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