Washington'daki seyahat fuarında Türkiye'ye büyük ilgi

WASHINGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen "Washington DC Seyahat ve Macera Fuarında" Türkiye standı, ülkenin farklı bölgelerinden gelen katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ve dünyanın çeşitli ülkelerinden turizm ve seyahat sektörü temsilcilerini bir araya getiren Washington DC Seyahat ve Macera Fuarı, Washington Kongre Merkezinde kapılarını ziyaretçilere açtı.

- Türkiye standında THY ve YEE yer alıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde ve Washington Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ev sahipliğinde açılan standda bu yıl Türkiye'yi, Türk Hava Yolları (THY) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) temsil ediyor.

Washington Kültür ve Tanıtma Müşaviri Sedat Gönüllüoğlu'nun katılımcılara Türkiye ile ilgili bilgiler verdiği stand, fuarın en fazla ziyaret edilen bölümlerinden biri oldu.

Standı ziyaret eden Amerikalılara Türkiye'nin turistik ve kültürel özellikleri ile ilgili kapsamlı bilgiler verilirken, Türk kahvesinin yanı sıra baklava ve lokum ikramı da yapıldı.

YEE Washington Şubesi Müdürü Halid Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu organizasyona katılmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayabildikleri için mutlu olduklarını vurguladı.

(AA)