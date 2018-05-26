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Weinstein 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 14:23 | Son Güncelleme

Weinstein 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı

ABD'de taciz ve tecavüz suçlamaları nedeniyle dün New York'ta polise teslim olduktan sonra gözaltına alınan Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı.

BBC'de yer alan habere göre, hakkındaki taciz ve tecavüz iddialarından suçlu bulunan 66 yaşındaki Weinstein 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Elektronik kelepçe takmayı kabul eden Weinstein pasaportunu polise teslim etti.

Yapımcı Weinstein'ı taciz ya da tecavüzle suçlayanlar arasında Kate Beckinsale, Gwyneth Paltrow ve Angelina Jolie gibi tanınmış oyuncular bulunuyor.

Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein ve aktör Kevin Spacey'in adının karıştığı taciz iddiaları, geçen yıl sonunda Hollywood'u sarsmıştı. Aralarında ünlü aktrislerin de bulunduğu çok sayıda kadının cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Weinstein, erkek kardeşi Robert ile kurduğu film şirketinden çıkarılmış ve yapımcının Hollywood Film Akademisi ile ilişiği kesilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Harvey Weinstein kefalet

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