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Weinstein taciz ve tecavüz suçlamalarını reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 18:18 | Son Güncelleme

Weinstein taciz ve tecavüz suçlamalarını reddetti

Hollywood'u sarsan cinsel taciz iddialarının odağındaki Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein, hakkındaki taciz ve tecavüz suçlamalarını reddetti.

Weinstein'ın avukatı Benjamin Brafman, New York'ta görülen duruşmada, müvekkilinin ismini temize çıkarma konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Brafman, müvekkili Weinstein'in hakkındaki tecavüz suçlamalarını reddettiğini belirterek, bu suçlamaların "saçmalık" olduğunu ifade etti.

Hakkındaki suçlamalar nedeniyle New York'ta geçen hafta polise teslim olduktan sonra gözaltına alınan 66 yaşındaki Amerikalı yapımcı Weinstein, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

Yapımcı Weinstein'i taciz ya da tecavüzle suçlayanlar arasında Kate Beckinsale, Gwyneth Paltrow ve Angelina Jolie gibi tanınmış oyuncular bulunuyor.

Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein ve aktör Kevin Spacey'in adının karıştığı taciz iddiaları, geçen yıl sonunda Hollywood'u sarsmıştı. Aralarında ünlü aktrislerin de bulunduğu çok sayıda kadının cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Weinstein, erkek kardeşi Robert ile kurduğu film şirketinden çıkarılmış ve yapımcının Hollywood Film Akademisi ile ilişiği kesilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Harvey Weinstein suçlama taciz

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