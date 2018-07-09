Weinstein yeni bir taciz suçlamasıyla hakim karşısında

NEW YORK (AA) - ABD'li yapımcı Harvey Weinstein, yeni bir cinsel taciz suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.
İki kadına yönelik cinsel taciz suçlamasıyla yargılanması devam eden Weinstein, üçüncü bir müşteki kadının aynı yöndeki iddiaları üzerine Manhattan Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.
Hollywood'u sarsan cinsel taciz iddialarının odağında yer alan 66 yaşındaki film yapımcısı, güncellenen iddianamedeki yeni suçlamaların tebliği için mahkeme salonuna geldi.
Manhattan Bölge Savcısı Cyrus R. Vance Jr, Weinstein'ın "eyalet yasalarının öngördüğü en ciddi cinsel taciz şiddet suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu" ifade etti.
Weinstein hakkındaki yeni suçlamada, 2006'da bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilirken Weinstein'ın avukatları suçlamaları reddetti. Ünlü yapımcı suçsuz olduğunu ve kimseyle rızası dışında cinsel ilişkiye girmediğini savunuyor.
Ünlü yapımcı, daha önce suçlamalardan tutuksuz yargılanmak için 1 milyon dolar kefalet ödemişti.
Weinstein, Kevin Spacey gibi Hollywood ünlülerinin adının geçtiği taciz iddiaları, geçen yıl sonunda Hollywood'u sarsmıştı. Aralarında ünlü aktrislerin de bulunduğu çok sayıda kadının cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Weinstein, erkek kardeşi Robert ile kurduğu film şirketinden çıkarılmış ve yapımcının, Hollywood Film Akademisi ile ilişiği kesilmişti.
Bedelli askerlik için son dakika açıklaması! Mustafa Şentop: Bedelli askerlik KHK ile düzenlenebilir
Kan donduran vahşet! Yüzü yenmiş halde bulundu!
Tekirdağ'da tren kazasının ardından makinistlerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Sarsıntıyı hissettik...
Diplomatik kriz kapıda! Rusya bu kez sert çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı
Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş tren kazası çağrısı: Erteleyin
Sarı kız bu kez Eskişehir'de görüldü!
Hükümetler onları yok etmek için can atıyor! Sadece 180 kişi kaldılar
'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!
Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum