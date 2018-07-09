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Weinstein yeni bir taciz suçlamasıyla hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 17:28 | Son Güncelleme

Weinstein yeni bir taciz suçlamasıyla hakim karşısında

NEW YORK (AA) - ABD'li yapımcı Harvey Weinstein, yeni bir cinsel taciz suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

İki kadına yönelik cinsel taciz suçlamasıyla yargılanması devam eden Weinstein, üçüncü bir müşteki kadının aynı yöndeki iddiaları üzerine Manhattan Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Hollywood'u sarsan cinsel taciz iddialarının odağında yer alan 66 yaşındaki film yapımcısı, güncellenen iddianamedeki yeni suçlamaların tebliği için mahkeme salonuna geldi.

Manhattan Bölge Savcısı Cyrus R. Vance Jr, Weinstein'ın "eyalet yasalarının öngördüğü en ciddi cinsel taciz şiddet suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu" ifade etti.

Weinstein hakkındaki yeni suçlamada, 2006'da bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilirken Weinstein'ın avukatları suçlamaları reddetti. Ünlü yapımcı suçsuz olduğunu ve kimseyle rızası dışında cinsel ilişkiye girmediğini savunuyor.

Ünlü yapımcı, daha önce suçlamalardan tutuksuz yargılanmak için 1 milyon dolar kefalet ödemişti.

Weinstein, Kevin Spacey gibi Hollywood ünlülerinin adının geçtiği taciz iddiaları, geçen yıl sonunda Hollywood'u sarsmıştı. Aralarında ünlü aktrislerin de bulunduğu çok sayıda kadının cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Weinstein, erkek kardeşi Robert ile kurduğu film şirketinden çıkarılmış ve yapımcının, Hollywood Film Akademisi ile ilişiği kesilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel taciz Harvey Weinstein

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