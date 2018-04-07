WhatsApp grubuna atılan atanacak “okul müdürleri” listesiyle ilgili inceleme başlatıldı

Denizli Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çiçekdemir’in, Temmuz ayında atanacak okul müdür ve müdür yardımcılarının listesini WhatsApp grubuna attığı iddiaları üzerine açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, listeyi kimin hazırlayıp, gruba kimin gönderdiğinin belli olmadığını ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Çiçekdemir, 29 Mart tarihinde “okul müdürleri” grubunda, okul müdür ve müdür yardımcılarının atamalarının yer aldığı listeyi paylaştı. Sınav aşamasında olan atama sonuçları temmuz ayında belli olacakken Çiçekdemir, tarafından paylaşıldığı öne sürülen bazı okul müdür ve müdür yardımcılarının isimlerinin yer aldığı liste kentte eğitim camiasında “torpil listesi” olarak nitelendirildi.

Olayla üzerine bir açıklama yapan Oğuz, söz konusu liste ile ilgili inceleme başlatıldığını ifade ederek, “Olayın daire ile bir ilgisi yok. Listeyi kimin hazırladığı ve kimin gruba gönderdiği belli değil. İl Milli Eğitim Müdürü olarak ben dahi söz konusu sınavı yapan komisyon üyelerinin hangi isimlerden oluştuğunu bilmeyiz. Müfettişler olayı araştırıyor” dedi.