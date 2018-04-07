HABER

WhatsApp grubuna atılan atanacak “okul müdürleri” listesiyle ilgili inceleme başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 13:31 | Son Güncelleme

Denizli Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çiçekdemir’in, Temmuz ayında atanacak okul müdür ve müdür yardımcılarının listesini WhatsApp grubuna attığı iddiaları üzerine açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, listeyi kimin hazırlayıp, gruba kimin gönderdiğinin belli olmadığını ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.Çiçekdemir, 29 Mart tarihinde “okul müdürleri” grubunda, okul müdür ve müdür yardımcılarının atamalarının yer aldığı listeyi paylaştı.

WhatsApp grubuna atılan atanacak “okul müdürleri” listesiyle ilgili inceleme başlatıldı

Denizli Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çiçekdemir’in, Temmuz ayında atanacak okul müdür ve müdür yardımcılarının listesini WhatsApp grubuna attığı iddiaları üzerine açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, listeyi kimin hazırlayıp, gruba kimin gönderdiğinin belli olmadığını ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.
Çiçekdemir, 29 Mart tarihinde “okul müdürleri” grubunda, okul müdür ve müdür yardımcılarının atamalarının yer aldığı listeyi paylaştı. Sınav aşamasında olan atama sonuçları temmuz ayında belli olacakken Çiçekdemir, tarafından paylaşıldığı öne sürülen bazı okul müdür ve müdür yardımcılarının isimlerinin yer aldığı liste kentte eğitim camiasında “torpil listesi” olarak nitelendirildi.
Olayla üzerine bir açıklama yapan Oğuz, söz konusu liste ile ilgili inceleme başlatıldığını ifade ederek, “Olayın daire ile bir ilgisi yok. Listeyi kimin hazırladığı ve kimin gruba gönderdiği belli değil. İl Milli Eğitim Müdürü olarak ben dahi söz konusu sınavı yapan komisyon üyelerinin hangi isimlerden oluştuğunu bilmeyiz. Müfettişler olayı araştırıyor” dedi.

2019 seçimleri öncesi yüzde 45 parti arıyor 2019 seçimleri öncesi yüzde 45 parti arıyor
Kabine değişikliği olacak mı? Başbakan açıkladıKabine değişikliği olacak mı? Başbakan açıkladı
Putin'den flaş açıklamalarPutin'den flaş açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Serkan Çelebi yakalandı!

Serkan Çelebi yakalandı!

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! İşte 2018 YÖKDİL sınav sonucu sorgulama sayfası

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! İşte 2018 YÖKDİL sınav sonucu sorgulama sayfası

Kayınpeder-damat arasında yasak aşk iddiası... Olayla ilgili şok sözler: Kendi eşcinselliğini saklıyor

Kayınpeder-damat arasında yasak aşk iddiası... Olayla ilgili şok sözler: Kendi eşcinselliğini saklıyor

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

Flaş iddia: Türkiye, Irak'a helikopterle asker indirdi

Flaş iddia: Türkiye, Irak'a helikopterle asker indirdi

Fuhuş yapanlar drone'la basıldı!

Fuhuş yapanlar drone'la basıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.