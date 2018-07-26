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WhatSapp grubuyla 50 dolandırıcılık girişiminden 40'ı önlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 15:31 | Son Güncelleme

Sinop'ta telefonla dolandırıcılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki banka ve PTT görevlilerinin de dahil olduğu WhatsApp çalışma grubu oluşturdu - 155 Polis İmdat hattına dolandırıcılık olaylarıyla ilgili gelen çağrılar anlık olarak Whatsapp grubu aracılığıyla tüm banka ve PTT görevlileriyle paylaşılıyor - Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren: - "Kurduğumuz bu sistem sayesinde şu ana kadar yaşanan 50 dolandırıcılık vakasının 40'ını önledik"

SİNOP (AA) - Sinop Emniyet Müdürlüğünce telefonla dolandırıcılık olaylarının engellenmesine yönelik oluşturulan ve kentteki bankalar ile PTT görevlilerinin de dahil olduğu WhatsApp çalışma grubu sayesinde 50 dolandırıcılık girişiminden 40'ının önüne geçildi.

Kentte yaşanan telefonla dolandırıcılık olaylarını önlemeye yönelik çalışmalar yürüten Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknolojinin kendilerine verdiği imkanlardan da yararlanarak vatandaşların zarar görmesini engelliyor.

Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolandırıcıların son yıllarda kullandıkları en sık yöntemin telefonla iletişim olduğunu söyledi.

Dolandırıcıların yöntemlerini araştırarak onlardan bir adım önde olabilmek için bazı çalışmalar yaptıklarını anlatan Dağdeviren. "Dolandırıcılık vakalarında olaya en hızlı şekilde müdahale edebilmek çok önemli." dedi.

- "WhatsApp grubu çok faydalı oldu"

Dağdeviren, kurum olarak birinci önceliklerinin vatandaşların huzur ve güvenliklerinin sağlanması olduğuna işaret ederek, dolandırıcılık vakalarının yaşanmaması için gayret gösterdiklerini vurguladı.

Yapılan tüm bilgilendirmelere rağmen bazı vatandaşların dolandırıcıların tuzağına düştüğünü ifade eden Dağdeviren şöyle konuştu:

"Biz de bu noktada kendi açımızdan bazı yeni tedbirler geliştiriyoruz. Asayiş büro ekiplerimizin önderliğinde bir WhatsApp çalışma grubu oluşturduk. Bu çalışma grubuna kentteki tüm bankalar ve PTT görevlilerin de dahil ettik. Telefonla yaşanan herhangi bir dolandırıcılık olayında ekiplerimizce bu gruptan anlık olarak bilgi paylaşımı yapılıyor. Dolayısıyla hızlı bir şekilde olaya müdahale ediliyor ve yapılması planlanan şüpheli bir transferin önüne geçiliyor.Kurduğumuz bu sistem sayesinde şu ana kadar yaşanan 50 dolandırıcılık vakasının 40'ını önledik. Amacımız ilerleyen süreçte dolandırıcılık vakalarını en aza indirgemek."

Dağdeviren, dolandırıcıların son dönemde kurye yöntemine de ağırlık vermeye başladıklarına işaret ederek, "Biz bu konuda da özverili bir çalışma yürütüyoruz. Altı vatandaşımızın bu yöntemle paraları ve altınları alındı. Ancak yine aldığımız tedbirler sayesinde bu zanlıların tamamı tarafımızca yakalandı. Paralar ve altınlarda sahiplerine teslim edildi. Vatandaşlarımız şunu iyi bilsin hiçbir polis, asker, savcı şuraya buraya para yatır demez. Kesinlikle bu söylemlerde bulunanlara itibar etmesinler." diye konuştu.

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banka dolandırıcılık İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ptt Whatsapp

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