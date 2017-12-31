WhatsApp neden çöktü? BTK'dan açıklama geldi

Akıllı telefonlarda kullanılan anlık mesajlaşma servisi WhatsApp çöktü, 1 milyardan fazla kişi tarafından kullanılan anlık mesajlaşma servisi kullanıcıları panik yaşadı.
Bazı kullanıcılar Whatsapp'da sıkıntı yaşayınca sosyal medyada 'WhatsApp çöktü' mesajları göndermeye başladı.Kullanıcılar, söz konusu sorunu Twitter'da dile getirdi. Yaşanan sorunla ilgili WhatsApp'tan henüz bir açıklama yapılmadı.
Yaklaşık 1 milyar aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp'ta yaşanan bağlantı sorununun Avrupa sunucularından kaynaklandığı görüntüleniyor.
TÜRKİYE'DEN ERİŞİM YENİDEN SAĞLANDI
Saat 22:40 itibarıyla WhatsApp'a Türkiye'den erişim yeniden sağlandı.
BTK BAŞKANI ÖMER FATİH SAYAN'DAN AÇIKLAMA
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabı üzerinden WhatsApp'ın çökmesine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Whatsapp servislerinde küresel boyutta bir teknik arıza olduğu USOM tarafından raporlandı. Ülkemiz de bu kesintiden etkilenmekte. 2018 Yerli ve milli yazılımların yılı olacak. Mutlu yıllar..."
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