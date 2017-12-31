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WhatsApp neden çöktü? BTK'dan açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 21:57 | Son Güncelleme 5 saat önce

WhatsApp çöktü mü? Kullanıcılar, WhatsApp'ta yaşanan bağlantı sorununa ilişkin sosyal medya sitelerinde paylaşım yapmaya başladı. Saat 22:40 itibarıyla WhatsApp'a Türkiye'den erişim yeniden sağlandı.

WhatsApp neden çöktü? BTK'dan açıklama geldi

Akıllı telefonlarda kullanılan anlık mesajlaşma servisi WhatsApp çöktü, 1 milyardan fazla kişi tarafından kullanılan anlık mesajlaşma servisi kullanıcıları panik yaşadı.

Bazı kullanıcılar Whatsapp'da sıkıntı yaşayınca sosyal medyada 'WhatsApp çöktü' mesajları göndermeye başladı.Kullanıcılar, söz konusu sorunu Twitter'da dile getirdi. Yaşanan sorunla ilgili WhatsApp'tan henüz bir açıklama yapılmadı.

Yaklaşık 1 milyar aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp'ta yaşanan bağlantı sorununun Avrupa sunucularından kaynaklandığı görüntüleniyor.

TÜRKİYE'DEN ERİŞİM YENİDEN SAĞLANDI

Saat 22:40 itibarıyla WhatsApp'a Türkiye'den erişim yeniden sağlandı.

BTK BAŞKANI ÖMER FATİH SAYAN'DAN AÇIKLAMA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabı üzerinden WhatsApp'ın çökmesine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Whatsapp servislerinde küresel boyutta bir teknik arıza olduğu USOM tarafından raporlandı. Ülkemiz de bu kesintiden etkilenmekte. 2018 Yerli ve milli yazılımların yılı olacak. Mutlu yıllar..."

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
ulke cokmus watsap cokse ne olacak
boşverin yatın sabah iş var
kedidir kedi
Ben de sebekede sorun var saniyorum
ikide bir çöküyor alışkanlık haline geldi
sanki dünyanın sonu habere bak ..
ne güzel olmuş eskiye döneriz biraz olsa da
Bağlantı sorununu hiç fark etmemişim, nede olsa mesaj atanımız yok
adamlar dünyaya uygulamayı bedava sunmuş birde trip atıyor insanlar. lan kaç kuruş verdiniz de kime ne hesap soruyosunuz ????????
kapatıp yeniden açsınlar düzelir
Evet çöktü şu an kullanılmıyor
sizin yapacağınız programın içine edeyim
Eyvah şimdi dünyanın sonu gelecek çöktü ne yaparız şimdi
geldi geldi telaş yok
Birkaç yıla dünya krizi başladığında ev telefonuyla konuştuğumuza şükredeceğiz....
bu kadar yüklenmeyin bozarsınız dedik beaa.. :-)
evet bir panik bir panik ne yapacağımızı şaşırdık mynet
Yav he he! Hemen panik hemen panik! Acaba birşey mi olmuş felan,içiniz ferah,rahat olsun biraz bea!
whatsapp'e bağlılığımızı terk etmemiz gerektiğini anlatan en güzel örnek.
vah vah vah whatsap çöktü acil destek ekibi yollansın sanırım dünyanın sonu demek geldi zavallı insanlar..
Yav Siz Daha Ulkede Insanlarin Meslek Ogrenecegi Yarin Buyudugunde Meslek Sahibi Olacagi Calisip Ekmek Kazanacagi Ulke EKONOMI.sine Katki Saglayici SANAYI SITELERI ve FABRIKA.lar Kuramadiniz Ilk Once Yapmaniz GerekenIsleri Yapin Sayin Yetkili
sizde milleti fişleyin yermiyiz ulan yarın öbür gün ne olacağınız belli değil
Trafosuna kedi girmiştir. :)
kim panik yaşamıs yalan haber yapmayın
2017 nin neyi vardı da olmadı. 31122018 de hatırlatırlar bu sözü ama büyük ihtimalle sen orada olmaz tarihteki yerini alırsın.
WhatsApp olmasa hayatımız harap olurdu herhalde
USOM BTK bunlar sallamasyon haber yapan tamamen gereksiz kuruluşlar. whatsapp küresel bir sorun yaşıyormuşmuşta bilmem neymişte ulan sen nereden biliyorsun whatsapp deki sorunu? whatsapp sunucularınımı yönetiyorsun? 2018 yılına girilirken çoğu kuruluşun yaptığı gibi sunucularını sırasıyla yeniden başlattılar. olan biten bu. bunu google da yaptı microsoftta yaptı bunları ne hikmetse görmediler bile :D
kullanıcilar panik yaşamış.. pes artık
şuna siz desenize yeniyıla girerken türkiyedeki kullanıcıları yavaşlattık btk bu ara internetimize çok karışır oldun internet kullanmak özgürlüktür karışma internet alanımıza
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