WhatsApp üzerinden uyuşturucu ticaretine tutuklama

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, mesajlaşma, arama uygulaması WhatsApp üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.
Polis ekiplerinin Meydan Mahallesi'nde yakaladığı şüpheli F.O'den ele geçirilen uyuşturucu maddeyi kendisine sattığı iddia edilen C.S. gözaltına alındı.
WhatsApp üzerinden uyuşturucu madde satışı yaptığı ve havale ile parasını tahsil ettiği öne sürülen C.S'nin ikametinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 84 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S. tutuklandı.
"Uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan hakkında işlem başlatılan F.O. ise cumhuriyet savcısının talimatıyla emniyetten salıverildi.
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