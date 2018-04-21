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WhatsApp’a yerli ve milli rakip "İletee" geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 18:36 | Son Güncelleme

HAVELSAN tarafından "İletee" isminde güvenli iletişim platformu üzerinde çalışmalar yürütülüyor.

HAVELSAN tarafından "İletee" isminde güvenli iletişim platformu üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Tamamen yerli ve milli olan İletee, dünya çapında kullanıcısı bulunan WhatsApp’a rakip olacak.
Her alanda olduğu gibi teknolojide de atağa çıkan Türkiye, yerli ve milli projelere her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. HAVELSAN tarafından geliştirilen yerli iletişim platformu İletee, dünya çapında kullanıcısı bulunan WhatsApp’a rakip olmaya aday. İletee’ye ilişkin açıklamalarda bulunan HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, "WhatsApp’ın muadili ama serverları, verileri tamamen Türkiye’de. Hatta o sistemi kullanacak kurumun içinde olacak veya daha güvenli diye düşünülecek herhangi bir yerde olan ve onun tüm fonksiyonlarına sahip bir haberleştirme sistemi geliştiriyoruz. Bir haberleşme platformu ama donanım korumalı güvenlik sağlıyor. Cep telefonundaki mikro işlemci içindeki güvenli bir alanda hapsedilmiş bir işletim sistemi içinde çalışıyor olacak" diye konuştu.

"Bir ihtiyaçtan, talepten doğdu"
3 yıldır üniversitelerle birlikte çalıştıklarını kaydeden Atalay, telefon çalınca dahi haberleşmenin güvenliğinin zarar görmeyeceğini dile getirdi. Çalışmalarda epey yol aldıklarını, hatta son aşamada olduklarını aktaran Atalay, "Türkiye’de yerli üreticilerle birlikte onların cihazlarına gömülü olarak üretiliyor ve satılıyor olacak. Sesli ve görüntülü mesajlaşmayı güvenli bir şekilde yapabilmek için yerli bir alternatif oluşsun istedik. Hem güvenli hem yerli olsun istedik. Bir ihtiyaçtan, talepten doğdu. Bu alanda kendi ürünümüzü geliştirdik" şeklinde konuştu.
Atalay, verilerin tutulduğu sunucuların Türkiye’de olacağını, haberleşme verilerinin hiçbir şekilde yurtdışına çıkmayacağının altını çizdi. Bunu ticari kaygıyla, milyonlarca kişinin kullanması için yapmadıklarını ifade eden Atalay, bunu güvenlik hassasiyeti olan kişi ve kurumlar için geliştirdiklerini söyledi.

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