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WhatsApp'tan grup sohbetlerindeki mesaj kirliliğine karşı önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 17:59 | Son Güncelleme

Yeni seçenek, grup sohbetlerinde mesaj gönderme hakkını yöneticilerle sınırlayarak gürültü kirliliğini önlemeyi amaçlıyor

Popüler anında mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kalabalık grup sohbetlerini mesaj kargaşasına karşı daha işlevsel hale getirmeyi amaçlayan yeni bir özellik getirdi.

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, şirketin internet sitesinde yapılan açıklamada yeni özellikle sohbet gruplarına mesaj atmayı yalnızca grup yöneticileriyle sınırlandıran bir seçenek sunulacağı belirtildi.

Yeni seçenekle çok sayıda kişinin kullandığı sohbet gruplarında kişilerin konuşmaları yahut bireysel yorumlarının mesaj kirliliğine yol açmasının önlenmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Kişilerin WhatsApp gruplarını kullanma sebeplerinden biri de okul aile birlikleri, dernekler ve topluluk merkezleri gibi organizasyonların yaptığı açıklama ve duyurulardan haberdar olmak. Yeni özellik bu tip grup hesaplarının yöneticilerine daha kullanışlı araçlar sunmayı hedefliyor." ifadeleri yer aldı.

Yeni özellik, "Grup Bilgisi" sekmesinde "Grup Ayarları/Mesaj Yollama/Yalnızca Yöneticiler" seçeneği işaretlenerek ayarlanabiliyor.

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