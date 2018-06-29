Widodo Malezya Başbakanı Mahathir ile görüştü

CAKARTA (AA) - Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i Bogor’daki Başkanlık Sarayı’nda kabul etti.
Endonezya'ya resmi ziyarette bulunan Mahathir ile Widodo, görüşmede, karşılıklı kazan-kazan çerçevesinde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliklerinin artırılmasını vurguladı, bölgesel ve küresel meseleler üzerine de görüş alışverişinde bulundu.
Mahathir’in başbakan seçilmesinin ardından Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) içindeki ilk resmi ziyaretini Endonezya’ya yaptığının altını çizen Widodo, bu ziyaretten onur duyduklarını belirtti.
İki ülke arasında yakın akraba bağları olduğunu dile getiren Mahathir de Endonezya'yla öncelik vermesinin sürpriz olarak karşılanmaması gerektiğini ifade etti.
Malezya’nın ulusal otomotiv şirketi Proton ile ilgili iki ülkenin 2015'te fikir birliğine vardığını ancak projenin çeşitli sebeplerle askıda kaldığını anımsatan Mahathir, projenin ASEAN pazarını canlandırılabileceğine işaret etti.
Mahathir, palmiye yağı ihracatında Avrupa Birliğinin (AB) yasakları konusunda iki ülkenin aynı sorunları yaşadığını ifade ederek Endonezya’ya AB’nin bu kampanyasına karşı mücadele etmesi çağrısında bulundu.
AB, yıl başında 2020'den sonra sadece sürdürülebilir olarak üretilen palmiye yağının ithalatına izin veren kararı onaylamıştı.
Malezya'da 9 Mayıs'taki genel seçimde oyların çoğunluğunu alarak ülkenin yeni başbakanı olan 92 yaşındaki Mahathir, 10 Mayıs'ta resmen görevine başlamıştı.
Malezya ile Endonezya arasındaki ticaret hacmi, geçen yıl itibariyle yaklaşık 17 milyon dolara ulaştı. Endonezya, Malezya’nın dünya genelinde yedinci, Güneydoğu Asya’da ise Singapur ve Tayland’ın ardından üçüncü en büyük ticaret ortağı.
ASEAN'ın kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.
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