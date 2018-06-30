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Wild Park'a armadillo geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 12:12 | Son Güncelleme

ANTALYA Akvaryum bünyesinde dünyanın en zehirli kurbağasından yılan türlerine birçok sürüngenin sergilendiği Wild Park Tropikal Reptile House'a, 2014 Brezilya Dünya Kupası'nın maskotu ve ana yurdu Güney Amerika olan iki armadillo ithal edildi.

Wild Park'a armadillo geldi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Akvaryum bünyesinde dünyanın en zehirli kurbağasından yılan türlerine birçok sürüngenin sergilendiği Wild Park Tropikal Reptile House'a, 2014 Brezilya Dünya Kupası'nın maskotu ve ana yurdu Güney Amerika olan iki armadillo ithal edildi.
Dünyanın hemen her bölgesinden 70'in üzerinde, ağırlıklı sürüngenlerden oluşan hayvan türlerinin sergilendiği, Antalya Akvaryum bünyesindeki Wild Park Tropikal Reptile House, en zehirli ve en ilginç sürüngen türlerine ev sahipliği yapıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin birbirinden ilginç ve ürpertici bu canlıları görmek için geldiği Wild Park'ta, dünyanın en zehirli hayvanı olan ve bir ısırıkta 150 insanı öldürebilecek güçte etkili zehre sahip ok kurbağası da bulunuyor. Burada, bukalemundan iguanalara, tarantulalardan akreplere ve en zehirli yılanlara kadar türler var.
Amazonlardan getirilen 5 metrelik dünyanın en uzun Albino pitonlarından, Avustralya'dan getirilen 30 santimetrelik dünyanın en büyük kırkayağına kadar çeşitli sürüngenlerin sergilendiği Wild Park'a, Brezilya'daki Dünya Kupası'nın da maskotu ve ana yurdu Güney Amerika olan iki armadillo da getirildi. Çekya'dan ithal edilen armadillolar, doğal yaşamlarını aratmayacak şekilde hazırlanan özel bölümde sergilenmeye başlandı.
ALBİNO PİTON YUMURTLADI
Diğer yandan, Wild Park içindeki albino pitonlarının çiftleştirilmesiyle 50 yumurta oldu. Kuluçkaya alınan yumurtalardaki yavru pitonlar ise yumurtaları kırmaya başladı. Wild Park veteriner hekimi Kadir Yatan, geçen yıl bir yavru aldıklarını belirterek, "Bu yıl 50 yumurta aldık ve yumurtalar açılmaya başladı. Yavruların durumu gayet iyi. Bu tabii Türkiye için büyük bir gelişme. Yani yılan türleri olarak üretim yok ve maalesef dışa bağımlıyız. Özellikle Almanya ve Fransa. Amacımız bu bağımlılığı daha aza indirmek" dedi.

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Wild Park'a armadillo geldiWild Park'a armadillo geldiWild Park'a armadillo geldiWild Park'a armadillo geldi

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