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Wolfsburg, Yunus Mallı’nın golüyle kazandı

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 22:42 | Son Güncelleme 8 saat önce

- Bundesliga’da 20. haftanın kapanış maçında, Wolfsburg’un deplasmanda Hannover’i mağlup ettiği maçın tek golünü, Yunus Mallı attı

BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 20. haftanın kapanış maçında Wolfsburg, deplasmanda Hannover'i 1-0 yendi.

Hannover'deki HDI Arena'da oynanan karşılaşmadan Wolfsburg, milli futbolcu Yunus Mallı'nın 72. dakikada yaklaşık 25 metreden attığı golle galip ayrıldı. Yunus, bu sezon ligdeki 5. golüne imza attı.

Wolfsburg 23 puanla 13'üncü, Hannover ise 27 puanla 10. sıradaki yerini korudu.

(AA)

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