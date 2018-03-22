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Wome Akademi’de hedef nitelikli ve farkındalıklı personel yetiştirmek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 14:24 | Son Güncelleme

TURİZM sektörüne nitelikli eleman kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Wome Akademi, mesleki eğitimleri kişisel gelişim becerileri ile tamamlayarak farkındalık sahibi bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

Wome Akademi’de hedef nitelikli ve farkındalıklı personel yetiştirmek

ANTALYA, (DHA)- TURİZM sektörüne nitelikli eleman kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Wome Akademi, mesleki eğitimleri kişisel gelişim becerileri ile tamamlayarak farkındalık sahibi bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

Wome Deluxe ve Antalya Bilim Üniversitesi işbirliğiyle “Düşünme ve Eğitim” platformu olarak kısa bir süre önce hayata geçen Wome Akademi (WA,) iş becerileri, yaşam becerileri, yönetim becerileri, iletişim becerileri, motivasyon eğitimleri ve atölye çalışmaları ile yoluna devam ediyor.

Antalya Bilim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (Antalya SEM) ile Turizm Bakanlığı eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerde; oryantasyon, mentörlük, performans geliştirme, potansiyel belirleme ve yönlendirme temaları ile personelin bilgilerinin güncellenmesi, yeni uygulamaların tanıtılması ve sektörün temel dinamiklerinin aktarılması planlanıyor. Mesleki gelişimini bu yolla tamamlayan personelin, kişisel gelişim eğitimleri ile farkındalıklı bireyler haline gelmesi de WA’nın en önemli hedeflerinden.

WA eğitimleri bu hafta Doç. Dr. Hakan Karataş’ın “Düşünen Organizasyon” atölye çalışması, Yrd. Doç. Murat Kaplan’ın “NLP Ön Varsayımları”, İlker Kaldı’nın “İletişim Becerileri” ve Ümit Sanlav’ın “Etkili ve Güvenli Sosyal Medya İletişimi” Eğitimleri ile devam etti.

"BAŞARILI BİR İŞ HAYATI İÇİN BEDEN-ZİHİN-KALP SAĞLIĞINA DİKKAT EDİLMELİ"

Antalya SEM Müdürü Murat Kaplan “Wome Akademi’yi planlarken, sektöre duygu dönüşüm ve iletişim becerileri gelişmiş, farkındalıklı ve mesleki donanımları yüksek bireyler kazandırmak hedefi ile yola çıktık” cümleleri ile başladığı NLP ön varsayımları eğitiminde şunları söyledi:

“Çağın gerekleri ışığında sadece mesleki donanımlarla iş hayatında var olmaya niyet eden her bir birey artık şunu anlamalı ki tüm donanımlara ek olarak ‘sürdürülebilir farkındalık’ becerileri de geliştirmek durumunda. Bunun için de beden-zihin-kalp sağlığına dikkat etmek, bütüncül sağlık hedefleri belirleyerek o hedeflere doğru düzenli egzersiz yapıp, zihinsel ve ruhsal dinginlik sağlayıcı egzersiz ve çalışmalarla da ilgilenmek gerekiyor”

Ortadoğu Grup Kurumsal İletişim Müdürü ve Sosyal Medya Savaşları kitabı yazarı Ümit Sanlav “Etkili ve Güvenli Sosyal Medya İletişimi” eğitiminde, sosyal medyanın dijital kimlikler haline geldiğini ifade ederken, “Bu alan iyi değerlendirenler için bir avantaj, yanlış kullananlar için de büyük risk unsurları taşıyor” dedi.

“İŞE ALIMLARDA O REFERANS ALINIYOR"

İşe alım süreçlerinden kredi başvurularına kadar hayatın pek çok alanına sosyal medya hesaplarının incelendiği belirten Sanlav, “Hakkınızda bilgi ve fikir sahibi olmak isteyenler, akrabalarınız, dostlarınız, patronlarınız, müdürleriniz; sosyal medya davranışlarınızı kontrol ediyor. Bankalar sosyal medya hesaplarınızı inceleyerek, iş hacminiz ve yaşam standartlarınız hakkında fikir sahibi olup, kredi kriterlerinizi belirliyor. Dolayısıyla paylaşım yapmadan önce içeriğini iyi düşünün, bugün yaptığınız sorumsuz bir paylaşım, yıllar sonra hakkınızda olumsuz bir algı olarak karşınıza çıkabilir. Nasıl gözükmek istiyorsanız öyle profiller oluşturarak, sosyal medyayı avantaj haline getirebilirsiniz” dedi.

Eğitimler WA Koordinatörü Doç. Dr. Hakan Karataş’ın “Düşünen Organizasyon” temalı etkinliğinde “düşünme ve karar alma; strateji ve beceri transferi; birlikte hareket ve davranış uyumu” odaklı uygulaması ile devam etti.

(FOTOĞRAFLI)

Wome Akademi’de hedef nitelikli ve farkındalıklı personel yetiştirmekWome Akademi’de hedef nitelikli ve farkındalıklı personel yetiştirmekWome Akademi’de hedef nitelikli ve farkındalıklı personel yetiştirmek

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