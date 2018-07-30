"Women In Power" Projesi başladı

"Women In Power" Projesi, üniversite öğrencileri ve mezunları için sosyal sorumluluk ve profesyonel staj imkanı sunan, dünyanın en büyük gençlik organizasyonu AIESEC'in İstanbul Asya temsilciliği ile İstanbul Gedik Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü iş birliği ile hayata geçiriliyor.

"İtalya, Çin, İran, Sırbistan, Portekiz, Tunus, Romanya gibi dünyanın farklı coğrafyalarında bulunan ülkelerden gelen gençlerin üniversitemiz çatısı altında yaptığı bu projenin, hem ülkemiz hem de dünya kadınlarının yaşadığı sorunlara dikkati çekmek adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Türk öğrencilerin de katıldığı bu ve bunun gibi çalışmaların, cinsiyet eşitliği konusunda hepimiz için bir umut ışığı olduğu muhakkaktır."

"Women In Power" Projesi, 17 Ağustos'a kadar devam edecek.

