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"Women In Power" Projesi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 11:01 | Son Güncelleme

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında gerçekleştirilen #5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği "Women In Power" Projesi, AIESEC İstanbul Asya ve İstanbul Gedik Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçiriliyor

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında gerçekleştirilen #5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği "Women In Power" Projesi, AIESEC İstanbul Asya ve İstanbul Gedik Üniversitesi iş birliğiyle başladı.

İstanbul Gedik Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, proje, Türkiye ve dünyadaki kadınların yaşadığı problemlere dikkati çekmeyi amaçlıyor.

"Women In Power" Projesi, üniversite öğrencileri ve mezunları için sosyal sorumluluk ve profesyonel staj imkanı sunan, dünyanın en büyük gençlik organizasyonu AIESEC'in İstanbul Asya temsilciliği ile İstanbul Gedik Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü iş birliği ile hayata geçiriliyor.

Türkiye dahil 23 farklı ülkeden öğrencinin katılımıyla gerçekleşen proje kapsamında eşitlik, cinsiyet eşitliği, feminizm, kaçırma, cinsel şiddet gibi farklı konuların ele alındığı atölyeler düzenleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu, şunları kaydetti:

"İtalya, Çin, İran, Sırbistan, Portekiz, Tunus, Romanya gibi dünyanın farklı coğrafyalarında bulunan ülkelerden gelen gençlerin üniversitemiz çatısı altında yaptığı bu projenin, hem ülkemiz hem de dünya kadınlarının yaşadığı sorunlara dikkati çekmek adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Türk öğrencilerin de katıldığı bu ve bunun gibi çalışmaların, cinsiyet eşitliği konusunda hepimiz için bir umut ışığı olduğu muhakkaktır."

"Women In Power" Projesi, 17 Ağustos'a kadar devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
AIESEC İstanbul Asya İstanbul Gedik Üniversitesi Women In Power

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