İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, 17-18-19 Nisan 2018 tarihlerinde Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen World Cities Congress İstanbul'18 yarın başlıyor.

Üç gün boyunca çeşitli ülke ve şehirlerden, teknolojide öncü firmalar ve 100’e yakın konuşmacının katılımıyla düzenlenecek olan konferansta workshoplar ve 12 panel gerçekleşecek. Alanında en yetkin isimlerin, akıllı şehirlerin yarınları nasıl şekillendireceğini mercek altına alacağı konferansa bu yıl 10 bini aşkın profesyonelin katılması bekleniyor.

World Cities Congress İstanbul'18'de neler konuşulacak?

Akıllı şehir dönüşümünün üç gün boyunca liderler ve uzmanlar tarafından masaya yatırılacak. Açılış töreninin ardından başlayacak, Netaş CEO’su C.Müjdat ALTAY’ın modere edeceği Türk Telekom CEO'su Paul DOANY ve Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven YOUNG'un sahneyi paylaşacağı “Yenilikçi Şehir Teknolojileri”, oturumunu "Akıllı Şehirlerde Ulaşım ve Araç Teknolojileri başlıklı panel takip edecek.

İkinci günün ilk oturumu olan Akıllı Şehir Stratejileri, Danimarka'nın Odense şehrinin idarecilerinden Bjarke Walmar ve akıllı şehirler uzmanı Renato de Castro'nun sunumuyla gerçekleşecek. Aynı gün Yalova Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan moderatörlüğünde düzenlenecek Mega Kentlerde Sürdürülebilir Ulaşım Stratejileri paneline 8-80 Cities Kurucusu ve Başkanı Guillermo Penalosa konuk olacak.