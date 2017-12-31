Wushu Kung Fu Antrenörlük ve Hakemlik Vize Semineri

Wushu, Kung Fu, Aikido, Bodokaido, Wing Chun, Jeet Kune Do Antrenörlük ve Hakemlik Vize Semineri, Antalya'nın Kemer ilçesinde sona erdi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Kiriş Mahallesi'nde bir otelde dün başlayan seminere, yaklaşık 400 hakem ve antrenör katıldı.

Seminerde katılımcılara, Çin Milli Wushu Takımı sporcuları nezaretinde wushu, kung fu, aikido, bodokaido, wing chun, jeet kune do branşlarında eğitim verildi.

Türkiye Wushu Kung Fu İcra ve Danışma Kurulu Başkanı Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seminerde verilen eğitimin verimli geçtiğini söyledi.

Akyüz, seminerin son gününde katılımcılara tai chi eğitimi verdiklerini belirterek, tai chinin wushu taonun bir kolu olduğunu kaydetti.

Tai chiyi dünyada yaklaşık 600 milyon insanın yaptığını belirten Akyüz, "Tai chiyi daha çok Çinliler yapıyor. Hasta olmamak veya hastalıktan kurtulmak için yapıyorlar. Tai chi, Dünya Sağlık Örgütünün de tavsiye ettiği bir spor dalı. Bu spor, özellikle kalp rahatsızlıklarına ve kronik kalp yetmezliğine iyi geliyor. Vücudu güçlendiriyor. Bu sporda hareketler yavaş yapılıyor ama her hareketin bir manası var." diye konuştu.

Akyüz, tai chiyi federasyona bağlı olarak Türkiye'de yaklaşık 100 bin sporcunun yaptığını aktararak, "Federasyonda yaklaşık 100 bin kişi bu sporla ilgileniyor. Federasyona bağlı olmadan yapanların sayısı ise yaklaşık 200 bini buluyor. Bu sayının daha fazla olması gerekiyor. Bu spor, okul sporlarına zaten dahil. Türkiye'de 70 ilde faal olarak yapılan bir spor." ifadelerini kullandı.

(AA)