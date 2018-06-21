"Ya AB kuralları değiştirir ya da hayır diyeceğiz"

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Avrupa Birliği'nin (AB) göç ve sığınmacılar konusundaki politikasına ilişkin "(İtalya Başbakanı Giuseppe) Conte, Brüksel’e gidecek. Ya orada sığınmacıları savunmak için bile olsa yararlı bir teklif sunulur ya bu kuralları değiştiririz ya da biz hayır diyeceğiz." dedi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, hükümet ortaklarından aşırı sağcı Lig partisinin lideri Salvini, RAI devlet televizyonundaki bir programda yaptığı açıklamada, Conte'nin, Brüksel’e gideceğini hatırlattı.

Salvini, "Ya orada sığınmacıları savunmak için bile olsa yararlı bir teklif sunulur ya bu kuralları değiştiririz ya da biz hayır diyeceğiz. Güvenliğimize fayda sağlayacak şeyleri konuşması için hem ben hem de hükümet Conte’ye tam destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

İtalya’nın her yıl AB'ye 6 milyar avro katkıda bulunduğunu belirten Salvini, ancak ülkesinin bu parayı "gözüne parmak sokulması" karşılığı gönderemeyeceğini anlattı.

- "İnsani koruma konusunu gözden geçireceğiz"