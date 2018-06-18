TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Bütün siyasi partilerin şiddetle arasına mesafe koyması lazım, bir tercihte bulunması lazım. Ya terör ya da siyaset diyecekler, ya şiddet diyecekler ya da demokrasi diyecekler. Bu ikilemde de samimi tercihte bulunmak zorundalar." dedi.

Aydın, AK Parti İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu ile Eski Kahta Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından, AA muhabirine, AK Parti'nin Arnavutköy seçim irtibat bürosuna ses bombası atılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aydın, 24 Haziran seçimlerine huzur ve barış içerisinde gidilmesi ve milletin özgür iradesinin sandığa yansıması için ciddi çaba sarf ettiklerini söyledi.

Her siyasi partinin seçim sürecinde özgür şekilde propagandasını yapmasını arzu ettiklerini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Hiç tasvip etmediğimiz durumlar olabiliyor. Şiddet eğilimlerinin olması, terör hadiselerinin yaşanması bizleri de ziyadesiyle üzmektedir. Bu tür olaylar ülke, millet ve demokrasimize yakışmıyor. İnsanlar bir tercih yapmak zorundadır. Biz bu ülkede demokratik kanallarla huzur içerisinde rahat bir şekilde siyaset yaparak halka hizmet etmek mi istiyoruz, yoksa tam tersine siyaseti ve demokrasiyi ortadan kaldıran, terör eylemleriyle ülkeyi kaosa, krize mi yöneltmek istiyoruz? Herkesin kendini çek etmesi lazım. Bütün siyasi partilerin bu anlamda şiddetle arasına mesafe koyması lazım, bir tercihte bulunması lazım. Ya terör ya da siyaset diyecekler, ya şiddet diyecekler ya da demokrasi diyecekler. Bu ikilemde de samimi tercihte bulunmak zorundalar."