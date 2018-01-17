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Yaban hayvanları tedavi edildi

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 15:48 | Son Güncelleme 1 saat önce

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü, geçen yıl İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'da çeşitli nedenlerle zarar gören 62 türden 618 yaban hayvanını tedavi edip, doğaya saldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü, 2017 yılında, arazi çalışmaları sırasında bulunan ya da duyarlı vatandaşların ihbarıyla ulaşılan, doğada zarar görmüş hayvanları tedavi etti. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tedavi ve iyileştirme çalışmalarının ardından sağlığına kavuşan 271 yaban hayvanının tekrar doğaya döndüğü belirtildi. Ayrıca yaşamlarını doğada sürdüremeyecek durumda olan 38 yaban hayvanının ise hayvanat bahçelerine yerleştirildiği bildirildi. Tedavi edilen yaban hayvanlarının içinde 84 şahin, 78 güvercin, 29 leylek, 25 atmaca, 95 martı, 20 peçeli baykuş, 37 ebabil kuşu, 38 karga yer alırken, deniz kaplumbağası, yılan, yarasa, pelikan gibi türlerin de uzmanlarca tedavi edildiği bilgisi verildi. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halkın yardıma muhtaç hayvanlara ilişkin ihbarının yapılması istendi.

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