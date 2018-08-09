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Yaban keçisi avlayan 2 kişiye 41 bin lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 09:29 | Son Güncelleme

HATAY'ın Arsuz ilçesinde, Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından kaçak 2 yaban keçisi avlayan 2 kişiye 41 bin lira para cezası verildi.

Yaban keçisi avlayan 2 kişiye 41 bin lira ceza

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'ın Arsuz ilçesinde, Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından kaçak 2 yaban keçisi avlayan 2 kişiye 41 bin lira para cezası verildi.
Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde yapılan kontrollerde şüpheli araç izine rastladı. Aracın izini süren ekipler, kaçak avlanan 2 kişiyi Söbeci mevkisinde yakaladı. Yapılan aramalarda araç içerisinde 155 fişek, 3 telsiz, 1 dürbün ve 3 bıçak bulundu. Bıçakların kanlı olduğunu tespit eden ekipler, yaptıkları arazi aramasında da 2 yaban keçisinin parçalanmış uzuvlarına rastladı.
Kaçak avlandıkları gerekçesiyle H.K. ve A.K.'ye 4 bin 370 TL idari ve avlamış oldukları iki adet koruma altındaki yaban keçisi için 36 bin 630 TL tazminat olmak üzere toplam 41 bin lira para cezası uygulandı.

FOTOĞRAFLI

Yaban keçisi avlayan 2 kişiye 41 bin lira cezaYaban keçisi avlayan 2 kişiye 41 bin lira cezaYaban keçisi avlayan 2 kişiye 41 bin lira cezaYaban keçisi avlayan 2 kişiye 41 bin lira ceza

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