Yaban keçisi avlayan 2 kişiye 41 bin lira ceza

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'ın Arsuz ilçesinde, Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından kaçak 2 yaban keçisi avlayan 2 kişiye 41 bin lira para cezası verildi.
Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde yapılan kontrollerde şüpheli araç izine rastladı. Aracın izini süren ekipler, kaçak avlanan 2 kişiyi Söbeci mevkisinde yakaladı. Yapılan aramalarda araç içerisinde 155 fişek, 3 telsiz, 1 dürbün ve 3 bıçak bulundu. Bıçakların kanlı olduğunu tespit eden ekipler, yaptıkları arazi aramasında da 2 yaban keçisinin parçalanmış uzuvlarına rastladı.
Kaçak avlandıkları gerekçesiyle H.K. ve A.K.'ye 4 bin 370 TL idari ve avlamış oldukları iki adet koruma altındaki yaban keçisi için 36 bin 630 TL tazminat olmak üzere toplam 41 bin lira para cezası uygulandı.
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