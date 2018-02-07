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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Yönetmeliğinde değişiklik

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 04:51 | Son Güncelleme

Kamuda Arnavutça ve Boşnakça bilenlere de yabancı dil tazminatı ödenecek

"Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin 4'üncü maddesinde yapılan değişikle, tazminat ödenen diller arasına Arnavutça ve Boşnakça da eklendi.

Buna göre, kamu personelinin yabancı dil tazminatı alabilmesi için Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesinde belirlenmiş olan düzeylerde başarılı olmaları gerekecek.

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