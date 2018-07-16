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Yabancı gazeteciler "Kültür Başkenti" Kastamonu'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 15:23 | Son Güncelleme

"2018 Kastamonu Türk Dünyası Kültür Başkenti" etkinlikleri kapsamında BYEGM tarafından düzenlenen programla 62 yabancı gazeteciye Kastamonu ve Türkiye tanıtılıyor

"2018 Kastamonu Türk Dünyası Kültür Başkenti" etkinlikleri kapsamında yabancı basın mensupları için Kastamonu gezisi düzenledi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu'nun tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünce (BYEGM) düzenlenen geziye 62 gazeteci katıldı.

Gazetecilerle Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya gelen Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, kent hakkında bilgi verdi.

Kültür ve tarih kenti Kastamonu'nun 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu hatırlatan Karadeniz, "900 yıldır Türk yurdu Kastamonu, Osmanlı İmparatorluğuna geçtikten sonra İstanbul Boğazı'na kadar olan bölgenin yönetim merkezi olmuştur. İçinde bulunduğumuz bina da 1902 yılında yapılmıştır ve bu geniş coğrafyanın yönetildiği valilik binasıdır." dedi.

Kastamonu'nun Kurtuluş Savaşı'nda da önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Karadeniz, "Bu şehir Kurtuluş Savaşı'nda işgal görmeyen birkaç vilayetten biri. Özellikle Karedeniz üzerinden getirilen cephanenin cepheye ulaştırılması için lojistik merkezi haline dönüşmüştür. Bu mühimmatların cepheye götürülüşü kağnılarla sağlanmıştır." diye konuştu.

Sanat ve kültürde Kastamonu'nun önemli isimler yetiştirdiğini anlatan Karadeniz, "Cumhuriyet döneminde de Kastamonu'da çok sayıda edebiyatçı, şair ve yazar yetişmiştir. Bunlar arasında en çok bilinenlerden biri Hababam Sınıfı'nın yazarı Rıfat Ilgaz'dır. Şehrin bugünkü durumuyla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çok sayıda kültürel ve tarihi eserimiz var ama kendiniz gezerek görün istiyorum." ifadelerini kullandı.

BYEGM Basın Yayın Dairesi Başkanı Habib Kaya da Kastamonu'yu ve Kastamonu aracılığıyla Türkiye'yi tanıtmak için bu organizasyonu yaptıklarını söyledi.

Gezinin verimli geçtiğini belirten Kaya, "Farklı ülkelerden gelen gazeteciler, konuklarımız oldu. Kültürümüzü tanıtmak için önemli bir fırsat oldu." şeklinde konuştu.

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2018 Kastamonu Türk Dünyası Kültür Başkenti Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü KASTAMONU

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