"2018 Kastamonu Türk Dünyası Kültür Başkenti" etkinlikleri kapsamında yabancı basın mensupları için Kastamonu gezisi düzenledi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu'nun tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünce (BYEGM) düzenlenen geziye 62 gazeteci katıldı.

Gazetecilerle Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya gelen Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, kent hakkında bilgi verdi.

Kültür ve tarih kenti Kastamonu'nun 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu hatırlatan Karadeniz, "900 yıldır Türk yurdu Kastamonu, Osmanlı İmparatorluğuna geçtikten sonra İstanbul Boğazı'na kadar olan bölgenin yönetim merkezi olmuştur. İçinde bulunduğumuz bina da 1902 yılında yapılmıştır ve bu geniş coğrafyanın yönetildiği valilik binasıdır." dedi.

Kastamonu'nun Kurtuluş Savaşı'nda da önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Karadeniz, "Bu şehir Kurtuluş Savaşı'nda işgal görmeyen birkaç vilayetten biri. Özellikle Karedeniz üzerinden getirilen cephanenin cepheye ulaştırılması için lojistik merkezi haline dönüşmüştür. Bu mühimmatların cepheye götürülüşü kağnılarla sağlanmıştır." diye konuştu.