"Yabancı gazeteciler, özgürlükçü bir ülkede yayın yaptıklarını anlayacaklar"

Anadolu Ajansının seçim sonuçlarına ilişkin bilgilerini basın merkezlerindeki dev ekranlara yansıtacaklarını anlatan Akarca, "Gazeteciler istedikleri her an canlı yayın yapabilecekler. Binalarımızın önünde bir canlı yayın arabası olacak. Salonumuzda üç kamera bulunacak ve yabancı basın mensupları kendi ülkelerine bizim uydudan kiraladığımız hat üzerinden istedikleri anda canlı yayınla seçim sonuçlarını aktarabilecek." diye konuştu.

Genel Müdürlük olarak seçim için gerekli tüm önlemleri aldıklarını bildiren Akarca, "Özellikle yabancı basın mensupları İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da kurduğumuz seçim bürolarında seçim sonuçlarını takip edebilecekler." dedi.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce (BYEGM), yarın yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimlerini basın mensuplarının kolaylıkla takip edebilmeleri için Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da basın merkezleri kuruldu.

Akarca, 34 ülkeden 650'ye yakın yabancı basın mensubunu İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da seçim sonuçlarını izlemek üzere akredite ettiklerini bildirdi.

- "Ne kadar özgürlükçü bir ülkede yayın yaptıklarını anlayacaklar"

Basın merkezlerinin yarın saat 10.00'dan itibaren gazetecilerin hizmetine açılacağını belirten Akarca, yabancı basın mensuplarının seçim sonuçlarını anbean izleyip, gelişmeleri ülkelerine geçecekleri bir sistem kurduklarını anlattı.

Akarca, "Basın merkezlerimizde, kendi kanallarına, televizyon şirketlerine kendi haberlerini geçme imkanı bulacaklar. Ne kadar özgürlükçü, ne kadar tarafsız, ne kadar bağımsız bir ülkede yayın yaptıklarını da bir kez daha anlayacaklar diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Sistemin BYEGM'nin frekansı üzerinden işleyeceğini dile getiren Akarca, şöyle konuştu:

"Bir gazeteci gelecek diyecek ki, 'Ben 19.20'den 19.25'e kadar yayın yapmak istiyorum.' Yayınını yapacak. Bu farzedelim, Arjantin'in bir televizyonu ve o televizyon uydudan, o frekanstan arkadaşımızın verdiği yayını alabilecek ve bunu bedava alacak. Para da vermeyecek. Bu sistem basın mensuplarına, bizim kanunumuz gereği, kolaylık sağlayacak."

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