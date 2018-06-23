"Yabancı gazeteciler, özgürlükçü bir ülkede yayın yaptıklarını anlayacaklar"

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce (BYEGM), yarın yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimlerini basın mensuplarının kolaylıkla takip edebilmeleri için Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da basın merkezleri kuruldu.
Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, basın merkezlerine ilişkin AA muhabirine bilgi verdi, Ankara'daki merkezi gezdirdi.
Genel Müdürlük olarak seçim için gerekli tüm önlemleri aldıklarını bildiren Akarca, "Özellikle yabancı basın mensupları İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da kurduğumuz seçim bürolarında seçim sonuçlarını takip edebilecekler." dedi.
Anadolu Ajansının seçim sonuçlarına ilişkin bilgilerini basın merkezlerindeki dev ekranlara yansıtacaklarını anlatan Akarca, "Gazeteciler istedikleri her an canlı yayın yapabilecekler. Binalarımızın önünde bir canlı yayın arabası olacak. Salonumuzda üç kamera bulunacak ve yabancı basın mensupları kendi ülkelerine bizim uydudan kiraladığımız hat üzerinden istedikleri anda canlı yayınla seçim sonuçlarını aktarabilecek." diye konuştu.
Akarca, 34 ülkeden 650'ye yakın yabancı basın mensubunu İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da seçim sonuçlarını izlemek üzere akredite ettiklerini bildirdi.
- "Ne kadar özgürlükçü bir ülkede yayın yaptıklarını anlayacaklar"
Basın merkezlerinin yarın saat 10.00'dan itibaren gazetecilerin hizmetine açılacağını belirten Akarca, yabancı basın mensuplarının seçim sonuçlarını anbean izleyip, gelişmeleri ülkelerine geçecekleri bir sistem kurduklarını anlattı.
Akarca, "Basın merkezlerimizde, kendi kanallarına, televizyon şirketlerine kendi haberlerini geçme imkanı bulacaklar. Ne kadar özgürlükçü, ne kadar tarafsız, ne kadar bağımsız bir ülkede yayın yaptıklarını da bir kez daha anlayacaklar diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.
Sistemin BYEGM'nin frekansı üzerinden işleyeceğini dile getiren Akarca, şöyle konuştu:
"Bir gazeteci gelecek diyecek ki, 'Ben 19.20'den 19.25'e kadar yayın yapmak istiyorum.' Yayınını yapacak. Bu farzedelim, Arjantin'in bir televizyonu ve o televizyon uydudan, o frekanstan arkadaşımızın verdiği yayını alabilecek ve bunu bedava alacak. Para da vermeyecek. Bu sistem basın mensuplarına, bizim kanunumuz gereği, kolaylık sağlayacak."
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- Çekim yapılabilecek sandıklar belirlendi
Akarca, gazetecilerin seçimin nabzını yansıtabilmeleri için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve İçişleri Bakanlığı ile yazışmalar yürüttüklerini belirterek, "Yerli ve yabancı basın mensuplarının görüntü alabilecekleri, haber yapabilecekleri 30-40 civarında sandık tespit ettik. Gazeteciler, sandıklara oy atılırken, sandık sonuçları sayılırken, rahatlıkla girip izleyebilecekler. Bu serbestlik içinde son derece demokratik bir ülkede seçim sonuçlarını nasıl izlediklerini, nasıl izleyebildiklerini görecekler. Umarım haberlere de bunu yansıtacaklar. Dünyada üzerimizdeki kötü algı operasyonlarını artık sona erdirecekleri umudunu taşıyorum. Yarınki seçimlerin tüm milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu vurgulayan Akarca, yabancı basın mensuplarının da bunu fark etmesine aracılık yapacaklarını kaydetti.
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