HABER

Yabancı kadın yöneticiler, Bağcılar'ı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 12:04 | Son Güncelleme

Yabancı kadın yöneticiler, Bağcılar'ı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Yabancı kadın yöneticiler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'ni ziyaret etti.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından "Yerel Yönetimlerde Kadın ve Aile Çalışmaları" programı düzenlendiği belirtildi.

Program kapsamında Azerbaycan, Bosna Hersek, Kazakistan, Makedonya, Moldova, Moğolistan ve Tataristan'dan 16 yerel yöneticinin, Bağcılar Belediyesi'ne konuk olduğu açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aralarında belediye başkanı ve meclis üyelerinin de bulunduğu ziyaretçiler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla buradaki kadınların bu özel gününü kutladı. Davetliler, önce kadın istihdamı, kadına yönelik çalışmalar ve kurumunun kadınlara sunduğu hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bilgilendirmenin ardından sınıfları gezen heyet, kursiyerlerle aldıkları eğitimi yerinde gördü. Konuklar, faaliyetlerin teorik ve pratik olarak incelemesini de yaptı. Heyetin ikinci adresi ise Engelliler Sarayı oldu. Atölyeleri gezen konuklar, engelli kursiyerlerle sohbet edip fotoğraf çekildi. Gezinin ardından Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı misafirleri makamında ağırladı. Heyetteki isimlerle yakından ilgilenen Çağırıcı, ileriki dönemlerde yapılacak projeler hakkında konuştu. Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'ni beğenen Moldova’nın Cruzesti Belediye Başkanı Vıoleta Crudu, kendi ülkelerinde de aynı kurumdan yapmak istediklerini ifade etti."

Cezaevinden çıktılar... İşte ilk sözleriCezaevinden çıktılar... İşte ilk sözleri
Bu telefon Türkiye'yi sallayacak!Bu telefon Türkiye'yi sallayacak!
Canlı yayında olay AK Parti açıklaması!Canlı yayında olay AK Parti açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Belediyesi

En Çok Okunan Haberler

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

Önemli davalara bakan emekli hakim kazada yaşamını yitirdi

Önemli davalara bakan emekli hakim kazada yaşamını yitirdi

İstanbul'da sis hayatı felç etti! İptaller art arda geliyor

İstanbul'da sis hayatı felç etti! İptaller art arda geliyor

‘Denetimli serbestlik’le serbest kalan hırsızlık çetesi 310 bin liralık soygun yaptı

‘Denetimli serbestlik’le serbest kalan hırsızlık çetesi 310 bin liralık soygun yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başkan Tuna Nallıhan’da

Başkan Tuna Nallıhan’da

Malazgirtli öğrenciler Portekiz’e gitti

Malazgirtli öğrenciler Portekiz’e gitti

Antalya Sağlık-Sen’den şehit ve gazi yakınlarına bağış

Antalya Sağlık-Sen’den şehit ve gazi yakınlarına bağış

Kumaşları keserek dev pankarta İstiklal Marşı’nı yazdılar

Kumaşları keserek dev pankarta İstiklal Marşı’nı yazdılar

Lisenin sınıflarına ve odalarına şehitlerin isimleri verildi

Lisenin sınıflarına ve odalarına şehitlerin isimleri verildi

Tepebaşı Belediyesi 22 konutu satışa çıkarıyor

Tepebaşı Belediyesi 22 konutu satışa çıkarıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.