Yabancı konuklar için özel billboard

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılacak yabancı devlet başkanları, başbakanlar ve konuklar için farklı dillerde "Hoş geldiniz" yazılı billboardlar hazırlandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, bugün saat 18.00'de başlayacak törene çok sayıda yabancı devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarının yanı sıra Türkiye'nin tüm kesimlerini temsilen davetliler katılacak.
Yabancı devlet başkanları ve konuklar için AK Parti Genel Merkezi'nin bulunduğu Söğütözü Caddesi üzerindeki billboardlara Türkçe ve yabancı dillerde hazırlanan "Hoş geldiniz" yazılı afişler asıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının ve cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu afişlerde, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin ve göreve başlama törenine hoş geldiniz" ifadesi yer aldı.
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