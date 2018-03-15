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Yabancı öğrenciler Erzurum'un kurtuluşunu kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 18:28 | Son Güncelleme

İl Kültür ve Turizm Müdürü Almaz: - "Konuk öğrencilerle bir etkinlik yapmak istedik, onlar da bütün sorumlulukları üzerine alarak bu programı düzenledi"

Erzurum'da eğitim gören yabancı uyruklu üniversite öğrencileri, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladı.

Kurtuluş etkinlikleri kapsamında Erzurum Valiliğinin desteğinde Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'da gerçekleştirilen "Sesleriyle Özümüze Dokunanlar" programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programa katılan Özbekistan, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Mısır, Irak, Afganistan, Kazakistan'dan gelen üniversite öğrencileri, Erzurum ile kendi ülkelerine ait dans ve müzik gösterisi sunarak, Erzurum'un işgalden kurtuluşunu kutladı.

İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, gösteriler sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 Mart 1918'de Erzurum'un düşman işgalinden kurtulduğu hatırlattı.

Almaz, Erzurum'da 100 yıl önce 2 yıl süren işgalde 40 bin vatandaşın şehit edildiğini anımsatarak,"12 Mart 1918'de, Türk ordusu Kazım Karabekir önderliğinde Erzurum'a geldi. 2 yıl süren işgalde çok sayıda vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Erzurum daha sonra işgalden kurtuldu. İşgalin sonrasında milli mücadele burada başlayıp cumhuriyetle sonuçlandı." dedi.

Erzurum'un İşgalden kurtuluşunun 100. yılınında önemli kutlamalar yapılması gerektirdiğini dile getiren Almaz, şunları aktardı:

"Erzurum'daki yabancı öğrenciler, Türkiye'nin bayrağı altında okumayı tercih etmiş. Konuk öğrencilerle bir etkinlik yapmak istedik, onlar da bütün sorumlulukları üzerine alarak bu programı düzenledi. Öğrenciler, şiir, dans ve müzik gösterisi yaparak kurtuluşu kutladı. Misafir öğrenciler Erzurum'un kültüründeki şiirleri okuyup bar oyunu oynadı, ülkelerindeki kültürü de bizimle paylaştı."

Almaz, kutlama etkinliklerinin 17 Mart'a kadar süreceğini sözlerine ekledi.

Programa, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

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