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Yabancı öğrenciler "Karadeniz'in İncisi"ni beğendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 19:42 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Bakanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hazırlanan "Erasmus +" programı kapsamında 52 yabancı öğrenci Akçakoca'yı gezdi

Avrupa Birliği Bakanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hazırlanan "Erasmus +" programı kapsamında 52 yabancı öğrenci, "Karadeniz'in İncisi" olarak adlandırılan Düzce'nin Akçakoca ilçesini gezdi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Türkiye'ye gelen öğrenciler Tarihi Yukarı Mahalle mevkisini ve buradaki yöresel eşyaların satıldığı pazar yerini ziyaret etti.

Pazar yerinden Karadeniz'e özgü hediyelikler satın alan öğrenciler, pazar yerinin fotoğraflarını çekti.

Proje sahibi ve Konuralp Müze Müdürü Züleyha Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlere tarihi ve kültürel mirasın korunması kapsamında eğitim vermek istediklerini söyledi.

Karadeniz'in tarihi değerlerinin gelecek nesillere aktarılması konusunda beceri ve yeterliliklerini artırmak için Avrupalı öğrencileri misafir ettiklerini aktaran Kartal, "Konuralp yöresini üç gündür taradık. Bugün Akçakoca'nın tarihi ve kültürel miraslarını, doğal güzelliklerini izliyoruz." dedi.

Gruba rehberlik yapan Akçakoca Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Oğuzhan Yemenici de, öğrencilerin Akçakoca ilçesine büyülü gözlerle baktığını ve ilçeyi çok beğendiklerini ifade etti.

İlçenin tarihi ve turistik tüm mekanlarını yabancı öğrencilere tanıttıklarını kaydeden Yemenici, "Öğrenci arkadaşlarımızla Akçakoca'nın değerlerini konuştuk. Proje için ilçemiz örnek bir yer. Her yerde fotoğraf çektiler ve ilçemizi çok beğendiler. Tarihi mahalle pazarında geleneksel kültürü ve yemeklerimizi tanıttık." diye konuştu.

İspanyol öğrenci Esisa Murıua, Akçakoca'yı çok beğendiklerinin belirterek "İnsanlar çok sıcak ve misafirperver, doğa bir harika. Tarihi miraslara, Ceneviz Kalesi ve mahalle evlerine hayran kaldım. İyi ki gelmişim buraları gördüğüm için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

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Düzce Erasmus Akçakoca

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