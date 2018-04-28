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Yabancı öğrenciler kültürlerini tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 15:13 | Son Güncelleme

Giresun Üniversitesinde öğrenim gören 38 farklı ülkeden öğrenciler, Uluslararası Öğrenci Buluşması'nda kültürlerini tanıtma fırsatı buldu - Rektör Prof. Dr. Coşkun: "Bugün adımız ve rengimiz insanlık, umudumuz ise barış, huzur ve zenginlik dolu bir dünya"

GİRESUN (AA) - Giresun'da öğrenim gören 38 farklı ülke öğrencileri, Uluslararası Öğrenci Buluşması'nda ülkelerinin kültürlerini tanıttı.

Giresun Üniversitesi ile Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu iş birliğinde Atatürk Meydanı'nda "Onlarca Renk, Yüzlerce Kültür, Dünya 5'ten Büyüktür" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe Çad, Burundi, Somali, Kazakistan, Kırgızistan ve İran gibi farklı ülkelerden 300 öğrenci katıldı.

Öğrenciler, kurdukları stantlarda yöresel kıyafet, ürün ve afişlerle ülkelerini tanıtırken, yöresel dans gösterileri de sundu.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'de "Biz sizi tanışın, bilişin diye kavimler halinde yarattık" buyrulduğunu söyledi.

Etkinlikle amacın çok farklı milletlerden, renkler ile kültürlerden gelen öğrencilerin Giresun halkıyla buluşması ve tanışmasını sağlamak olduğunu anlatan Coşkun, "Bugün 38 farklı ülke, 38 farklı dil, 38 farklı kültür var. Biz kendilerine gidemesek de onlar bizim ayağımıza gelmek suretiyle kendilerini bize tanıtacaklar. Karşılıklı tanışacağız. Bugün adımız ve rengimiz insanlık, umudumuz ise barış, huzur ve zenginlik dolu bir dünya." ifadesini kullandı.

Coşkun, Türkiye'nin bugün tüm İslam dünyasının, bölgenin, hatta dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların ümit bağladığı bir ülke durumuna geldiğine işaret ederek, "Bizim tüm halklarımızla bir gönül birlikteliğimiz var. Biz kendimiz için ne istiyorsak, bölgedeki mazlumlar için de aynı şeyi istiyoruz." dedi.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk de özellikle Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyaya açılması, hangi kıtada, hangi dilde ve inançta olursa olsun, adil davranması, yardımcı olmasının öğrencilerin Türkiye'yi tercih etmesini sağladığını anlattı.

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