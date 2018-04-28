Yabancı öğrenciler kültürlerini tanıttı

Etkinlikle amacın çok farklı milletlerden, renkler ile kültürlerden gelen öğrencilerin Giresun halkıyla buluşması ve tanışmasını sağlamak olduğunu anlatan Coşkun, "Bugün 38 farklı ülke, 38 farklı dil, 38 farklı kültür var. Biz kendilerine gidemesek de onlar bizim ayağımıza gelmek suretiyle kendilerini bize tanıtacaklar. Karşılıklı tanışacağız. Bugün adımız ve rengimiz insanlık, umudumuz ise barış, huzur ve zenginlik dolu bir dünya." ifadesini kullandı.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'de "Biz sizi tanışın, bilişin diye kavimler halinde yarattık" buyrulduğunu söyledi.

Coşkun, Türkiye'nin bugün tüm İslam dünyasının, bölgenin, hatta dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların ümit bağladığı bir ülke durumuna geldiğine işaret ederek, "Bizim tüm halklarımızla bir gönül birlikteliğimiz var. Biz kendimiz için ne istiyorsak, bölgedeki mazlumlar için de aynı şeyi istiyoruz." dedi.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk de özellikle Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyaya açılması, hangi kıtada, hangi dilde ve inançta olursa olsun, adil davranması, yardımcı olmasının öğrencilerin Türkiye'yi tercih etmesini sağladığını anlattı.

