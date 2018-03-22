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Yabancı öğrenciler Nevruz Bayramı'nı kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 18:51 | Son Güncelleme

Uludağ Üniversitesinde eğitim gören yabancı öğrenciler, yumurta tokuşturdu, yakılan ateşin üzerinden atladı

Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ULUTÖMER) eğitim gören farklı ülkelerden öğrenciler, düzenledikleri etkinlikle Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Farklı ülkelerden eğitim için Bursa'ya gelen öğrenciler, Uludağ Üniversitesinde (UÜ) düzenlenen etkinlikte eğlenceli anlar yaşadı.

Çeşitli ülkelerden öğrencilerin selamlama konuşmalarıyla başlayan etkinlikte, maniler okundu, yumurtalar tokuşturuldu, çuval ve kaşıkla yumurta taşıma yarışması yapıldı, yakılan ateşin üzerinden atlandı.

UÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, etkinlikte yaptığı konuşmada, nevruzun Türk-İslam bayramı olduğunu belirterek, "Yeni dirilişin, baharın gelişinin bayramıdır. Bu dünyanın güzelliğini yaşamamız için gönüllerimizdeki güzellikleri ortaya çıkarmamız gerekiyor. Gelin bu bahar nevruzunu içimizde yaşatalım. İçimizdeki nevruzu ortaya çıkartalım. Barış içinde hep birlikte yaşayalım." dedi.

ULUTÖMER Müdürü Doç. Dr. Süleyman Eroğlu, öğrencilerle hep bir arada olmaktan dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirtti.

Kosovalı öğrenci Akif Mahmudi ise "Bu yıl Türkiye'ye geldim. İlk defa nevruz etkinliğine katılıyorum. Etkinlik çok güzel. Daha önceden nevruz etkinliklerine katılmamıştım." diye konuştu.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden gelen Muhammed Dursun da "Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri olarak her yılın üçüncü ayında nevruzu kutlarız. Nevruz, bize yeni bir hayatı hatırlattığı için çok önem veririz. İlk defa Türkiye'deki nevruza katılıyorum." ifadesini kullandı.

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Bursa Nevruz Uludağ Üniversitesi

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