Yabancı öğrenciler Serdivan’ı ziyaret etti

Uluslararası Ticari Bilimler Ekonomi Öğrenciler Birliği Topluluğu AIESEC’in çalışmaları kapsamında 7 yabancı öğrenci Serdivan’ı ziyaret etti.

Üniversite öğrencileri için sosyal sorumluluk ve profesyonel staj imkanı sunan, aynı zamanda farklı ülkelerdeki genç yetenekleri buluşturan kuruluş, düzenlediği gezi kapsamında Serdivan’ı tercih etti. Serdivan’ın tarihi ve doğal güzelliklerini gezen Mısır, Tunus, Endonezya ve Pakistan’dan gelen öğrenciler Serdivan’a hayran kaldılar. Serdivan Belediyesi yetkililerinin ve 2 Türk öğrencinin mihmandarlıklarını yaptığı grup, Kırantepe Paraşüt Alanı, Serdivan Belediyesi Gölpark Tesisleri, Trafik Park, Justinianus Köprüsü ve Planetaryum’da keyifli vakit geçirdi. Özellikle Gölpark’ın manzarasını çok beğendiklerini ifade eden gençler, Gölpark ve Planetaryumda bolca hatıra fotoğrafı çekmeyi ihmal etmediler.

Öğrenci değişim programını 6 aylık aralıklarla gerçekleştirdiklerini ifade eden AIESEC yetkilileri, Serdivan’a 3. kez öğrenci grubu getirdiklerini, her grubun ilçeden oldukça memnun ayrıldıklarını bu sebeple de öncelikli tercihlerini Serdivan’dan yana kullandıklarını belirtti.