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Yabancı öğrenciler ülkelerini şehir buluşmasında tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 12:08 | Son Güncelleme

Ahi Evran Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, üniversite-şehir buluşması etkinliğinde stant açarak ülkelerini tanıttı, Özbek pilavı dağıttı

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi'nde (AEÜ) eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, üniversite-şehir buluşması etkinliğinde stant açarak ülkelerinin tanıtımını yaptı.

Cacabey Meydanı'nda başlayan ve üç gün sürecek etkinlikte, AEÜ Dış İlişkiler Ofisi adı altında stant açan Afganistan, Özbekistan, Irak, Suriye, Bosna Hersek ve Kosova başta olmak üzere 26 ülkeden öğrenciler, dönüşümlü olarak, ülkelerinin sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklerini anlatıyor.

AEÜ Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erman Akıllı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene ikincisi yapılan üniversite-şehir buluşmasına yabancı uyruklu öğrencilerin ilgisinin çok fazla olduğunu belirtti.

Öğrencilerin, şehir halkıyla kaynaşmasında bu tür etkinliklerin faydalı olduğunu ifade eden Akıllı, "Ahi Evran Üniversitesi'nin Dış İlişkiler Ofisi olarak, üniversitemizde eğitim gören 26 farklı ülkeden 300'e yakın öğrencimizle biz de bir stant kurduk. Memleketlerini, kültürlerini hemşehrilerimizle tanıştırıyorlar. Misafirlerimize Özbek pilavı ikram ettik." dedi.

Öğrencilerden Afganistan uyruklu Muhammed Seyyidi de 5 yıldır Kırşehir'de eğitim gördüğünü dile getirerek, maddi ve manevi olarak çok destek gördüklerini söyledi.

Ülkelerinin bayraklarını, kültürlerini ve önemli özelliklerini anlattıklarını dile getiren Seyyidi, "Özbek uyruklu bir Afganistan vatandaşı olarak burayı vatanımız olarak görüyoruz. Türkiye'yi seviyoruz, aynı bayrak altında olmaktan da gurur duyuyoruz." diye konuştu.

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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Üniversite-şehir buluşması Yabancı uyruklu öğrenciler

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