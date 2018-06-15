Yabancı öğrenciler vatandaşlarla bayramlaştı

Dünyanın farklı yerlerinden öğrenim görmek için Türkiye'ye gelen Müslüman öğrenciler Hacı Bayram Camisi'nde vatandaşlarla bayramlaştı.
Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği, Türkiye'de öğrenim gören ve Ramazan Bayramı'nda ülkesine gidemeyen öğrencileri Ankaralılarla "Ümmet Hacı Bayram'da Bayramlaşıyor" etkinliğiyle bir araya getirdi.
Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hanefi Sinan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 7'ncisini gerçekleştirdikleri etkinliğin amacının, yurt dışından gelen Müslüman öğrencilere aile ortamı sunmak olduğunu söyledi.
Sinan, "Öğrencilerimizin büyük bir bölümü ülkelerine dönemiyorlar. Çünkü ekonomik sorunları var. Bu nedenle bayramda yalnız kalmamaları, Türkiye'de aile ortamını yaşamaları için bu etkinliği her sene sürdürüyoruz." dedi.
Suruç'taki olayda flaş gelişme! Çarpıcı detay
Selahattin Demirtaş'tan 'Suruç saldırısı' açıklaması
Genç komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü' iddiası öfke yarattı
Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Bahçeli'den HDP'ye Selahattin Demirtaş tepkisi
Kız arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babaya tuzak kurdu
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
Fransa'da 31 yıl önce ölü bulunan küçük kızın sırrı çözüldü
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Kestane dedik efsane çıktı: Lenovo Z5 herkesi şaşırttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum