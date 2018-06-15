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Yabancı öğrenciler vatandaşlarla bayramlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 15:07 | Son Güncelleme

Dünyanın farklı yerlerinden öğrenim görmek için Türkiye'ye gelen Müslüman öğrenciler Hacı Bayram Camisi'nde vatandaşlarla bayramlaştı.

Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği, Türkiye'de öğrenim gören ve Ramazan Bayramı'nda ülkesine gidemeyen öğrencileri Ankaralılarla "Ümmet Hacı Bayram'da Bayramlaşıyor" etkinliğiyle bir araya getirdi.

Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hanefi Sinan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 7'ncisini gerçekleştirdikleri etkinliğin amacının, yurt dışından gelen Müslüman öğrencilere aile ortamı sunmak olduğunu söyledi.

Sinan, "Öğrencilerimizin büyük bir bölümü ülkelerine dönemiyorlar. Çünkü ekonomik sorunları var. Bu nedenle bayramda yalnız kalmamaları, Türkiye'de aile ortamını yaşamaları için bu etkinliği her sene sürdürüyoruz." dedi.

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Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği bayramlaşma Yabancı öğrenciler

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