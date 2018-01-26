HABER

Yabancı öğrencilerden 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 17:36 | Son Güncelleme 34 dakika önce

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'deki üniversitelerde okuyan yabancı öğrenciler, ilk defa Erciyes Dağı'na çıkmanın heyecanını yaşadı. Erciyes'te Türk bayrağı açan ve 'En büyük asker bizim asker' sloganı atan öğrenciler Zeytin Dalı Operasyonu'na da destek mesajları verdi.

Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) bünyesinde 74 ülkeden gelen yaklaşık 200 öğrenci ilk defa Erciyes Dağı'na çıktı. Afrika kıtasından Kayseri'ye gelen öğrenciler ise karı, ilk defa Kayseri'de gördüklerini söyledi. ERSEM tarafından organize edilen Erciyes programında dev Türk Bayrağını açan ve 'En büyük asker bizim asker' ve 'Vatan sana canım feda' sloganı atan yabancı öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlemiş olduğu Afrin operasyonuna destek oldu. ERSEM'de Türkçe okutmanı olarak görev yapan Rıfat Eravşar, "Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yabancılara Türkçe Öğretim Programı tarafından, uluslararası öğrenciler için her yıl düzenlenen Erciyes Dağı gezimizi bu yıl da düzenlendik" dedi. Her yıl bu geziyi yapmalarının amacını Kayseri'nin doğal güzelliklerini tanıtmak olduğunu ifade eden Eravşar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gezide Yabancılara Türkçe Öğretim Programı koordinatörü Emre Gökduman ve ERSEM'de ki Türkçe öğretmenleri yer aldı. 74 ülkeden katılan 200 öğrenci tarafından büyük bir Türk bayrağı açılarak başta Afrin'de görev yapan Türk askerlerini ve bütün Türk askerlerini desteklemek amacıyla gezinin sonunda 'En büyük asker bizim asker' sloganı atıldı ve çok sayıda öğrenci Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi. Öğrencilerimiz, Türkiye'yi çok sevdiklerini ve Türk askerlerinin başarısı için sürekli dua ettiklerini söyledi."

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İrem Derici’den Meclis Başkanı Kahraman'a büyük gaf

İrem Derici’den Meclis Başkanı Kahraman'a büyük gaf

Uymayana 1 milyon lira ceza!

Uymayana 1 milyon lira ceza!

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

ABD icat etti, şimdi PKK kullanıyor! İşte sahanın şifreleri...

ABD icat etti, şimdi PKK kullanıyor! İşte sahanın şifreleri...

Zihinsel engelli kıza dehşeti yaşattı! Tüpçüden kan donduran ifadeler...

Zihinsel engelli kıza dehşeti yaşattı! Tüpçüden kan donduran ifadeler...

İlginizi Çekebilir

Afrin operasyonundaki şehit ve yaralı sayısı açıklandı!

Afrin operasyonundaki şehit ve yaralı sayısı açıklandı!

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Süper Loto sonuçları 25 Ocak: 11 devir sonra rekor geldi! (Twitter'da Erzincan Geyikleri)

Hulusi Akar SADAT ile görüşmek istemedi ama...

Hulusi Akar SADAT ile görüşmek istemedi ama...

Piknikte PKK'lılarla çatıştı! TSK'dan ihraç edilen asker hakkında sevindiren karar!

Piknikte PKK'lılarla çatıştı! TSK'dan ihraç edilen asker hakkında sevindiren karar!

Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)

Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pişkinliğin böylesi! 'Çek, çek yakışıklı çek'

Pişkinliğin böylesi! 'Çek, çek yakışıklı çek'

Sabuncu, Şık ve Atalay aynı koğuşa alındı

Sabuncu, Şık ve Atalay aynı koğuşa alındı

Gazze'de "ABD'nin kararları" protesto edildi

Gazze'de "ABD'nin kararları" protesto edildi

PKK, o fotoğrafı Afrin'de çekilmiş gibi gösterdi

PKK, o fotoğrafı Afrin'de çekilmiş gibi gösterdi

Son dakika Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç için yakalama kararı

Son dakika Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç için yakalama kararı

Terör yandaşlarından Kadıköy'de isyan ettiren dayak

Terör yandaşlarından Kadıköy'de isyan ettiren dayak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.