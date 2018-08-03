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Yabancı öğrencilere Türk usulü kına gecesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 23:53 | Son Güncelleme

Muğla'da Türkçe öğrenmek ve Türk kültürünü tanımak için 14 ülkeden gelen öğrenciler için Türk usulü kına gecesi düzenlendi - Gecede 2 yabancı öğrenci yöresel kıyafet giyerek, temsili gelin ve damat oldu

Muğla'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezince misafir edilen yabancı uyruklu 26 öğrenci için Türk usulü kına gecesi düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, YEE öncülüğünde başlatılan "Türkçe Yaz Okulu" programı kapsamında İtalya, Polonya, Sırbistan, Karabağ, İngiltere, ABD, Sudan, Katar, Hırvatistan, Ürdün, Kudüs, Somali, Suriye ve Güney Afrika'dan gelen 26 öğrenci, MSKÜ'de 3 hafta süreyle Türkçe ve Türk kültürünü öğrendi.

Öğrenciler için ülkelerine dönmeden önce Muğla Yörük Obaları Derneği bahçesinde düzenlenen kına gecesinde 2 öğrenci yöresel kıyafet giyerek, temsili gelin ve damat oldu.

Gelinin ellerine kına yakılmasının ardından kına ekibi yöresel oyunlar sergiledi.

Gecede yöresel kıyafetler giyen öğrenciler de kına yakılmasının ardından zeybek gibi yöresel oyunlar oynadı.

MSKÜ Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kenan Koç, gazetecilere, konuk öğrencilere Türk kültürünü tanıttıklarını söyledi.

Koç, dünyanın birçok ülkesinden gelen gençlerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin gönüllü kültür elçileri olacaklarını dile getirdi.

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