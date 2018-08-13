Yabancı öğrencilerin mezuniyet heyecanı

Martı, insanın düşündüklerini, hissettiklerini, hayallerini, planlarını ve hedeflerini konuşarak anlatan bir varlık olduğunu ifade ederek, "Yabancı bir ülkede olmak, farklı dilde konuşan bir toplumun içinde yaşamak mutlaka o toplumun dilini bilmeyi gerektiriyor. Bu konuda Suriyeli kardeşlerimizin Türkçeyi öğrenmek için harcadıkları emeği ve gayreti çok büyük bir takdir ve teşekkürle karşılıyorum. Allah her birinin bu gayretini daim, başarılarının devamını nasip eylesin." diye konuştu.

Bu çalışmanın "bir lisan, bir insan" anlayışıyla yapıldığını anımsatan Martı, konuşmayı, anlatmayı ve anlaşmayı kolaylaştırmak için çaba sarf edildiğini kaydetti.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, burada yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed'in çevredeki kabilelerden gelenlerin lehçesiyle konuştuğunda etrafındaki sahabelerin hayran kaldığını ve onun genç sahabelere yabancı dil öğrenmelerini öğütlediğini belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) Sosyal Destek ve Eğitim Merkezince (SODEM) düzenlenen "İleri Düzey Türkçe Dil Eğitim Programı"nı başarıyla bitiren yabancı öğrenciler mezun oldu.

- "Dil öğrenmek zevkli ve meşakkatli"

Kendisinin de Ürdün'ün başkenti Amman'da bir sene boyunca Arapça dil eğitimi aldığını aktaran Martı, bu durumun hem zevkli hem de meşakkatli olduğunu dile getirdi.

Suriyeli sığınmacıların da Türkçeyi öğrenmenin mutluluğunu, gururunu ve kendilerini daha rahat ifade edebilmenin huzurunu yaşadığına işaret eden Martı, şunları kaydetti:

"Her birine bundan sonra atacakları adımlar için de başarılar diliyorum. Çünkü dil öğrenmek anahtar gibidir. Size bir kapı açacak ve siz o kapıdan girdikten sonra yeni bir kültür, gelenek, Müslüman kardeşliğinin, din kardeşliğinin gereği olarak kaynaşmak ve birbirini tanımakla mükellef olacaksınız. Bu yolculukta hepinize başarılar diliyorum."

- "Hayata geçirmiş olmaktan mutluyuz"

TDV KAGEM Müdür Vekili Nurcan Yavuzyiğit ise merkezin kurulduğundan beri Suriyeli sığınmacılar başta olmak üzere Türkiye'deki sığınmacı ve geçici koruma altındaki kişilerin hayatlarına dokunduğunu söyledi.

Bu kişilerin ülkelerinde yaşadıkları ağır travmalardan uzaklaşması ve normal yaşantılarına geri dönebilmesi için çaba sarf edildiğini anlatan Yavuzyiğit, "Ağırlıklı olarak Türkçe eğitimleri olmak üzere mesleki eğitimler, sosyal çalışmalar ve danışmanlık hizmetleri ile uyum ve entegrasyonu kolaylaştıran bir programı hayata geçirmiş olmaktan son derece mutluyuz." diye konuştu.

Daha sonra mezun öğrencilerden bazıları şiirler okudu, "Hicret" müzik grubu ise ilahiler seslendirdi.

Etkinliğin sonunda mezun öğrencilere diplomaları verildi.

