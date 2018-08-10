Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak "Yabancı Şahıslara Yönelik Huzur Uygulaması" yapılacağı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, suç veya kabahat teşkil eden yasa dışı bazı fiillerin önlenmesi ve tedbirlerin alınmasının, kamu düzeninin devamının sağlanması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Uygulamanın ülke genelinde eş zamanlı olarak bugün gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, Türkiye'de yasal kayıtlı ya da illegal bulunan yabancı uyrukluların çalıştığı yerler (mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştıkları tarım ve sera alanları, sanayi bölgeleri, dilencilik yaptıkları cami önleri ya da cam silmek suretiyle trafiğin tehlikeye düşürüldüğü yerler ve benzeri), sahip oldukları işletmeler, yoğun şekilde ikamet ettikleri bölgelere yönelik denetleme yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, uygulama kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, büyükşehir belediye başkanlıkları ve il/ilçe belediye başkanlıklarında görevli zabıta personelinin de bulunduğu karma ekiplerin görev alacağı ifade edildi.

