HABER

"Yabancı Şahıslara Yönelik Huzur Uygulaması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 08:11 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan uygulama", 6 bin 376 karma ekip ve 29 bin 208 personelin katılımıyla, 5 bin 395 noktada gerçekleştirildi - Uygulamada, 228 bin 208 kişi kontrol edildi, 5'i yabancı uyruklu toplam 351 aranan kişi de yakalandı

Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan "Yabancı Şahıslara Yönelik Huzur Uygulaması", 6 bin 376 karma ekip ve 29 bin 208 personelin katılımıyla, 5 bin 395 noktada gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Türkiye'de yasal kayıtlı ya da illegal bulunan yabancı uyruklu kişilerin çalıştığı yerler (mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştıkları tarım ve sera alanları, sanayi bölgeleri, dilencilik yaptıkları cami önleri ya da cam silmek suretiyle trafiğin tehlikeye düşürüldüğü yerler ve benzeri), sahip oldukları işletmeler ve yoğun şekilde ikamet ettikleri bölgelere yönelik dün huzur uygulaması yapıldı.

Huzurun ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve kayıt dışı olarak ülkede bulunan yabancıların gerekli işlemlerinin yapılması için il göç idaresine teslim edilmesi amacıyla yapılan uygulamaya, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, büyükşehir belediye başkanlıkları ve il veya ilçe belediye başkanlıklarında görevli zabıta personelinin de içinde bulunduğu karma ekipler katıldı.

Deniz ve hava aracı ile 122 dedektör köpeğin kullanıldığı uygulamada, 6 bin 376 karma ekip, 29 bin 208 personel, 5 bin 395 noktada görev aldı.

Uygulama kapsamında, 228 bin 208 kişi kontrol edildi, 2'si çocuk 10 kayıp kişi ile 2'si yağma gasp, 14'ü yaralama, 11'i hırsızlık, 2'si dolandırıcılık, 2'si çocuk istismarı, 14'ü uyuşturucu madde ticareti yapmak, 1'i silahlı terör örgütüne üye olmak ve 295'i diğer suçlardan olmak üzere 5'i yabancı uyruklu toplam 351 aranan kişi yakalandı.

Denetimlerde, 9'u yabancı uyruklu 501 kişi de gözaltına alındı. Kontrol edilen 10 bin 162 umuma açık iş yerinden 35'i kapatıldı.

Uygulamada, 66 bin 117 araç kontrol edildi, aranan 38 araç bulundu, 736 bin 262 lira adli ve idari para cezası kesildi, 256 araç da trafikten men edildi.

Öte yandan, 565 kişiye idari işlem yapıldı, 223 yabancı uyruklu kişi idari işlem yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ayrıca, aramalarda, 2 tabanca, 9 av tüfeği, 54 mermi, 5 kesici ve delici alet, 5 kurusıkı tabanca, 43 gram eroin, 107 gram esrar, 5 bin 259 paket kaçak sigara ve 8 uyuşturucu hap ele geçirildi.

PARTNER'Çok argo konuşuyor, beraber olamayız''Çok argo konuşuyor, beraber olamayız'
Nagehan Alçı açıkladı: 4 Kasım 2018 tarihinde yerel seçime gidiyoruz!Nagehan Alçı açıkladı: 4 Kasım 2018 tarihinde yerel seçime gidiyoruz!
AK Partili Çamlı, 15 Temmuz gazisiyle tartıştı!AK Partili Çamlı, 15 Temmuz gazisiyle tartıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel Müdürlüğü "Yabancı Şahıslara Yönelik Huzur Uygulaması"

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Saray'dan 'yeni çelik tarifesi' açıklaması! Tarih verdiler!

Beyaz Saray'dan 'yeni çelik tarifesi' açıklaması! Tarih verdiler!

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş ABD açıklaması: Yeni dost ve müttefikler aramaya başlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş ABD açıklaması: Yeni dost ve müttefikler aramaya başlayacağız

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

Mehmet Ali Erbil'den 'dolar' paylaşımı

Mehmet Ali Erbil'den 'dolar' paylaşımı

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İlginizi Çekebilir

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Polis vatandaşı böyle kurtardı: Telefonunu kapat, acil emniyete gel!

Polis vatandaşı böyle kurtardı: Telefonunu kapat, acil emniyete gel!

Diyanet'ten Adnan Oktar çıkışı: Kaosu kullanarak gençleri kandırdı

Diyanet'ten Adnan Oktar çıkışı: Kaosu kullanarak gençleri kandırdı

Nagehan Alçı açıkladı: 4 Kasım 2018 tarihinde yerel seçime gidiyoruz!

Nagehan Alçı açıkladı: 4 Kasım 2018 tarihinde yerel seçime gidiyoruz!

AK Partili Çamlı, 15 Temmuz gazisiyle tartıştı!

AK Partili Çamlı, 15 Temmuz gazisiyle tartıştı!

Sayısal Loto sonuçları 11 Ağustos: Sayısal Loto'dan 16 milyon liralık dev çekiliş (MPİ canlı çekiliş izle)

Sayısal Loto sonuçları 11 Ağustos: Sayısal Loto'dan 16 milyon liralık dev çekiliş (MPİ canlı çekiliş izle)

İHA'lar tespit etti! Şırnak'ta flaş gelişme

İHA'lar tespit etti! Şırnak'ta flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.