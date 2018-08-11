Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan "Yabancı Şahıslara Yönelik Huzur Uygulaması", 6 bin 376 karma ekip ve 29 bin 208 personelin katılımıyla, 5 bin 395 noktada gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Türkiye'de yasal kayıtlı ya da illegal bulunan yabancı uyruklu kişilerin çalıştığı yerler (mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştıkları tarım ve sera alanları, sanayi bölgeleri, dilencilik yaptıkları cami önleri ya da cam silmek suretiyle trafiğin tehlikeye düşürüldüğü yerler ve benzeri), sahip oldukları işletmeler ve yoğun şekilde ikamet ettikleri bölgelere yönelik dün huzur uygulaması yapıldı.

Huzurun ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve kayıt dışı olarak ülkede bulunan yabancıların gerekli işlemlerinin yapılması için il göç idaresine teslim edilmesi amacıyla yapılan uygulamaya, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, büyükşehir belediye başkanlıkları ve il veya ilçe belediye başkanlıklarında görevli zabıta personelinin de içinde bulunduğu karma ekipler katıldı.