Yabancı tıp öğrencileri Bilkent Şehir Hastanesini gezdi

Ankara İl Sağlık Müdürü Özkan Ünal, ağustos veya eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak Bilkent Şehir Hastanesinin hem hastalara hizmet vereceğini hem de öğrencilerin, asistanların, yan dal uzmanlarının eğitim yapacağı bir merkez olacağını kaydetti.
Ünal, Sağlık Bilimler Üniversitesi ile Abu Ali İbn-i Sina Buhara Devlet Tıp Enstitüsü ve Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi arasında imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde gerçekleştirilen öğrenci hareketliliği programıyla Gürcistan ve Özbekistan'dan yaz stajı için gelen tıp ve diş hekimliği fakültesi öğrencilerine Bilkent Şehir Hastanesini gezdirdi.
Özkan Ünal, burada yaptığı konuşmada, şehir hastanelerinin Türkiye'nin yeni sağlık merkezleri olduğunu belirterek, "Bir hastanın hem yatak problemi olmaması hem de tıbbın tüm alanlarında aradığını bulması amacıyla bu kadar büyük ve devasa bir sağlık kompleksi oluşturuldu." dedi.
Hastanenin sağlık hizmeti ve eğitimi açısından tamamen yeterli bir kompleks olarak inşa edildiğini vurgulayan Ünal, şunları söyledi:
"Şu anda tıp alanında dünyada ihtiyaç duyulan en üst teknolojinin bu hastanede olması için gayret ediyoruz. İnşallah ağustos veya eylül ayı gibi şehir hastanemiz Cumhurbaşkanımızın da katılacağı bir törenle açılacak. Hem hastalara hizmet verecek hem de öğrencilerin, asistanların, yan dal uzmanlarının eğitim yapacağı bir merkez olacak."
Hastane ile ilgili sunumun ardından kompleksi gezen ve hastaneye ilişkin bilgi alan öğrenciler, daha sonra Ankara'nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.
- Bilkent Şehir Hastanesi
717 bin metrekare arsa üzerine, 1 milyon 300 bin metrekare kapalı alana sahip toplam 12 bloktan oluşan hastane, tamamlandığında 3 bin 704 yatak kapasitesiyle hizmet verecek.
Hastanede 904 poliklinik ve 150 destek odası, 699 yoğun bakım yatağı, 134 ameliyathane, 80 özel keyifli doğum odası ve 2 adet helikopter pisti bulunacak.
- Uygulama
Öğrenci hareketliliği programı, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin, İslam coğrafyasına sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903'te 2. Abdülhamid tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınması amacıyla başlatıldı.
Uygulama çerçevesindeki Gürcistan ve Özbekistan'dan yaz stajı için 44 tıp ve diş hekimliği fakültesi öğrencisi Türkiye'ye geldi.
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