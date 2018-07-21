Yabancı tıp öğrencileri Bilkent Şehir Hastanesini gezdi

Ankara İl Sağlık Müdürü Özkan Ünal, ağustos veya eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak Bilkent Şehir Hastanesinin hem hastalara hizmet vereceğini hem de öğrencilerin, asistanların, yan dal uzmanlarının eğitim yapacağı bir merkez olacağını kaydetti.

Ünal, Sağlık Bilimler Üniversitesi ile Abu Ali İbn-i Sina Buhara Devlet Tıp Enstitüsü ve Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi arasında imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde gerçekleştirilen öğrenci hareketliliği programıyla Gürcistan ve Özbekistan'dan yaz stajı için gelen tıp ve diş hekimliği fakültesi öğrencilerine Bilkent Şehir Hastanesini gezdirdi.

Özkan Ünal, burada yaptığı konuşmada, şehir hastanelerinin Türkiye'nin yeni sağlık merkezleri olduğunu belirterek, "Bir hastanın hem yatak problemi olmaması hem de tıbbın tüm alanlarında aradığını bulması amacıyla bu kadar büyük ve devasa bir sağlık kompleksi oluşturuldu." dedi.

Hastanenin sağlık hizmeti ve eğitimi açısından tamamen yeterli bir kompleks olarak inşa edildiğini vurgulayan Ünal, şunları söyledi: