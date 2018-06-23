FERDİ UZUN - Tatillerini Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Didim'de geçiren yabancı turistler, Türkiye'nin doğası, denizi ve insanlarıyla harika bir ülke olduğunu belirterek "Hiç düşünmeden Türkiye'ye tatile gelin" çağrısında bulundu.

Doğası, kültürel zenginliği ile dünyaca ünlü 1606 metre uzunluğundaki Altınkum Plajı ile dikkati çeken Didim, her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Didim'i ziyaret edenler, Milet Antik Kenti ile tarihi Apollon Tapınağı'nı görmeden Türkiye'den ayrılmıyor.

İngiltere'den gelen turistlerin burada ev satın alıp yaşamasından dolayı halk arasında "Küçük İngiltere" olarak anılan Didim'e yaz sezonunda günübirlik ziyaretlerle yaklaşık 500 bin kişi geliyor.

Her şey dahil veya butik otellerde kalan yabancı turistler, ilçenin doğası, denizi ve Türk insanının sevecenliğinden dolayı tatillerini büyük bir keyif içinde geçiriyor.

- "Cennetten bir köşe"

İngiltere'den Didim'e gelen Liam Connor, Türkiye'yi çok sevdiğini ve burada olduğu için mutluluk duyduğunu söyledi. Özellikle tekne turlarını çok sevdiğini aktaran Connor, "Ege'de atmosfer çok güzel, insanlar çok güzel. Keyifli bir ortam mevcut. Türkler arkadaş canlısı. Muhakkak Türkiye'ye gelip güzellikleri görsünler. Otellerdeki hizmetler çok harika." dedi.