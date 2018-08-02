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Yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 17:37 | Son Güncelleme

Yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu

Samsun'un İlkadım ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu.

Bahçelievler Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan Tacikistan uyruklu işitme engelli Zarına Saıdova'dan (38) bir süredir haber alamayan arkadaşları, durumu polis ve sağlık görevlilerine haber verdi.

Eve gelen polis ve sağlık ekipleri yaptığı incelemede, Saıdova'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Saıdova'nın cesedi, polisin incelemesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
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