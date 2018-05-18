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Yabancı uyruklu öğrenciler, iftarda bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 21:44 | Son Güncelleme

İftarda, Kayseri'deki üniversitelerde lisans ve lisansüstü eğitimlerine devam eden120 ülkeden 400 öğrenci yer aldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki üniversitelerde lisans ve lisansüstü eğitimlerine devam eden 120 farklı ülkeden yaklaşık 400 öğrenci, iftar programında buluştu.

Medeniyetlerin Burçları Derneği ve Kayseri Organize Sanayi (OSB) tarafından düzenlenen iftar programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Medeniyetlerin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun, beş yıldır yabancı öğrencilerle bir arada olduklarını söyledi.

Çad, Etiyopya, Gana, Liberya, Mozambik gibi yaklaşık 120 ülkeden 400 öğrencinin iftar programında buluştuğunu vurgulayan Dursun, "Buraya gelen yabancı öğrencileri, kendi ülkelerinde hissettirmek istiyoruz. Bu sayede, hem Türk kültürünü hem de konukseverliğini hatırlatmak amacındayız." dedi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ise yüzlerce yabancı öğrenciyle aynı sofrada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Programa Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven ve çok sayıda davetli katıldı.

İftar programı, yabancı öğrencilerin şiir dinletisinin ardından sona erdi.

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iftar Kayseri Medeniyetlerin Burçları Derneği başkanı Ali Dursun yabancı uyruklu öğrenci

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