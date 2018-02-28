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Yabancılara Türkçe Öğreticiliği Sertifika Programı başvurusu sona eriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 15:17 | Son Güncelleme

Kırklareli Üniversitesi Türkçe Merkezi (TÖMER) bünyesinde "Yabancılara Türkçe Öğreticiliği Sertifika Programı" başvuruları bugün sona eriyor.Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç.

Yabancılara Türkçe Öğreticiliği Sertifika Programı başvurusu sona eriyor

Kırklareli Üniversitesi Türkçe Merkezi (TÖMER) bünyesinde "Yabancılara Türkçe Öğreticiliği Sertifika Programı" başvuruları bugün sona eriyor.
Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yakup Yılmaz konu ile yaptığı açıklamada, “2012 yılında başladığımız sertifika programlarına bu yıl kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yabancılara Türkçe öğretimi, Türkiye’nin dünyadaki etkinliğiyle beraber son yıllarda önem kazanan akademik özellikli ve uzmanlık gerektiren bir alandır. Başta Türkiye’de olmak üzere dünyanın her bölgesinde Türkçenin öğretimine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için de sertifikalı Türkçe öğreticisi aranmaktadır. Programa katılanlar ve sertifika almaya hak kazananlar şahsen yabancılara Türkçe öğretebildiği gibi, çeşitli kurumların yurt içi ve yurt dışı merkezlerinde de öğretici olarak çalışabilmektedir. Türkçe Merkezimiz yetkin öğretim üyeleriyle “Yabancılara Türkçe Öğreticiliği Sertifika Programını”yeniden başlatmıştır” dedi.

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