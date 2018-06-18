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Yağ ve karbonhidrat beynin ödül merkezini harekete geçiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 13:32 | Son Güncelleme

Yağ ve karbonhidrat beynin ödül merkezini harekete geçiriyor

Yağ ve karbonhidratın bir arada olduğu gıdaların, beynin ödül merkezini harekete geçirdiği tespit edildi.

ABD'nin Yale Üniversitesinde yürütülen araştırmada, 206 kişiden kendilerine sunulan menüde 10 doların altındaki 39 yiyecekten birini seçmeleri istendi ve bu sırada katılımcıların beyin taramalarına bakıldı.

Katılımcıların menüden daha çok yağ ve karbonhidratın bir arada olduğu yiyecekleri seçtiği ve bu yiyecekleri seçerken beynin "ödül" bölgelerinin aktif hale geldiği görüldü.

Çalışmada, yağ ve karbonhidratın bir arada olduğu gıdaların yeme dürtüsüne yol açan doğuştan gelen sinyalleri tetikleyerek beynin ödül merkezini harekete geçirdiği belirtildi.

Yale Üniversitesinin Modern Beslenme ve Fizyoloji Araştırma Merkezinin Direktörü Dana Small, hem yağ hem karbonhidrat içeren besinlerin vücuda daha çok enerji verdiğinin düşünüldüğünü, o yüzden ikisinin bir arada olduğu besinlerin, sadece yağ ya da sadece karbonhidrat içeren besinlere göre daha çok yeme isteği oluşturduğunun belirdiğini ifade etti.

Small, araştırmanın, neden tok oldukları halde insanların yeme isteğinin devam ettiğinin belirlenmesinde ve obeziteyle mücadelede bazı sorulara cevap bulmada önemli rol oynayacağını kaydetti.

Araştırmanın sonuçları "Cell Metabolism" dergisinde yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
beyin Karbonhidrat ödül merkezi yağ

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